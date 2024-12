Un Posto al Sole Anticipazioni 3 dicembre 2024: Niko aiuterà Luisa a difendere Pasquale!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole del 3 dicembre 2024 in onda su Rai3. Nell'episodio della Soap, Niko accetterà di occuparsi del caso di Pasquale e capirà di aver fatto dei grandi errori con Jimmy.

Un nuovo appuntamento con Un Posto al Sole ci aspetta il 3 dicembre 2024, alle ore 20.50 su Rai3. Le Anticipazioni della puntata della Soap ci rivelano che Niko si troverà a dover fare delle scelte molto importati sia professionalmente sia personalmente. Poggi non solo accetterà di aiutare Luisa seguendo il caso di Pasquale ma sarà pronto a dedicare maggiori attenzioni a Jimmy. Questo lo porterà sicuramente a scontrarsi di nuovo con Valeria, che ancora non sopporta la sua partenza in Sicilia per Natale. Intanto Rosa farà uno strano e preoccupante incontro, che aumenterà i suoi dubbi su come sia davvero avvenuta l’aggressione a Don Antoine. Michele continuerà a portare avanti, con successo, la sua inchiesta sul caporalato. Filippo sosterrà il suo amico ma si troverà ancora una volta a combattere contro le intromissioni di Roberto, che proprio non ne vuole sapere di non fare mosse senza prima consultare suo figlio. Costabile continuerà a pungolare Castrese e porterà il fratello all’esasperazione.

Un Posto al Sole Anticipazioni 3 dicembre 2024: Niko accetta di aiutare Luisa

Pasquale è stato affidato ai servizi sociali e Luisa è molto preoccupata per suo figlio. Il ragazzo si professa innocente e Rosa sembra credergli. La Picariello è stata sin dall’inizio convinta che il giovane non possa essere l’aggressore di Don Antoine e nella puntata di Un Posto al Sole del 3 dicembre 2024, farà un incontro che le confermerà i suoi dubbi. Intanto Luisa, spaventata per la sorte di suo figlio, chiederà a Niko di aiutarla. Poggi accoglierà la sua richiesta e si impegnerà nella difesa del giovane. Intanto però l’avvocato dovrà risolvere alcuni problemi nella sua famiglia.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Niko capisce di aver sbagliato con Jimmy

Niko e Valeria sono in rotta di collisione e questo per via delle vacanze di Natale che i Poggi desiderano passare in Sicilia, da Angela e Franco. Valeria non è stata per nulla contenta di questa decisione, che tra l’altro la esclude, e vorrebbe che il fidanzato cambiasse idea. L’avvocato è però convinto di voler partire e comincerà a capire di aver fatto degli errori con Jimmy. Un duro confronto con suo figlio, gli darà la possibilità di comprendere che il ragazzino, seppur ormai cresciuto, ha bisogno di lui accanto e della sua presenza costante. Niko dovrà trovare il modo di conciliare la sua nuova relazione con la cura di suo figlio, senza che quest’ultimo – come purtroppo è già capitato – soffra della sua assenza.

Un Posto al Sole Trame e Anticipazioni: Filippo sempre più in difficoltà con Roberto

L’inchiesta di Michele sul caporalato sta dando i suoi frutti e Filippo è molto contento di questo. Sartori vuole sostenere il suo amico giornalista ma si troverà a dover frenare le ingerenze di suo padre. Roberto non riesce proprio a non prendere decisioni senza consultare suo figlio e questo sta creando – e aumenterà – le frizioni tra i due. Costabile invece continuerà a rendere la vita impossibile a Castrese. Il ragazzo terrà in pugno il fratello e lo costringerà a fare delle mosse, che potrebbero causare dei grossi guai.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.