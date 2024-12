Anticipazioni TV

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 4 dicembre 2024 su Rai3 vedremo che tra Roberto e Filippo la tensione crescerà a dismisura. Il loro rapporto è in bilico e rischia di rovinarsi per sempre. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell'episodio della Soap.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 4 dicembre 2024, alle ore 20.50 su Rai3, vedremo Filippo e Roberto sempre più distanti. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la frattura tra padre e figlio sembrerà insanabile e tutto questo a causa del comportamento di Ferri. Il manager, che ha acquistato Radio Golfo 99, intende fare solo a modo suo e ha finito per mettere i bastoni tra le ruote e imporre la sua leadership sia a Michele che allo stesso Sartori. Ed è proprio Filippo a non poterne più del suo atteggiamento. Il marito di Serena ha sempre sperato che il suo intraprendente genitore tenesse in maggiore considerazione il suo lavoro ma ha purtroppo dovrà rassegnarsi all’idea che questo non succederà mai. Intanto Rosa sarà sempre più determinata a scoprire chi sia il vero aggressore di Don Antoine mentre Manuela, consapevole che Micaela è gelosa della sua amicizia con Samuel, dovrà fare una scelta dura ma necessaria.

Un Posto al Sole Anticipazioni 4 dicembre 2024: Roberto e Filippo sempre più distanti

A Radio Golfo 99 si respira un’aria molto pesante e non solo per la presenza della famiglia Gagliotti, che Michele sta tenendo d’occhio, convinto che nasconda qualcosa. Il vero problema è la presenza ingombrante di Roberto, che da quando ha comprato l’emittente, intende fare a modo suo, costi quel che costi, senza nemmeno tenere in considerazione le idee di Filippo, che in quella radio lavora da molto tempo. L’atteggiamento di Ferri ha creato una grande frattura tra lui e suo figlio e la situazione sta diventando sempre più insostenibile. Sartori si renderà conto che far cambiare idea a suo padre è impossibile e la situazione tra loro diventerà sempre più insostenibile.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Rosa indaga!

Niko aiuterà Luisa con il caso di suo figlio mentre Rosa, convinta che il ragazzino non sia il vero aggressore di Don Antoine, sarà sempre più convinta di voler scoprire la verità. Dopo uno strano e inaspettato incontro, la Picariello ha avuto la conferma dei suoi dubbi e sarà sempre più convinta di doversi rimboccare le maniche per capire cosa sia successo veramente al sacerdote. È chiaro che c’è sotto qualcosa e che la realtà non sia quella che sembra. Rosa finirà per trovarsi a collaborare con Luisa per scagionare il giovanissimo Pasquale?

Un Posto al Sole Trame e Anticipazioni: Manuela in difficoltà!

Samuel ha spiazzato Manuela e l’ha costretta a fare i conti con Micaela. La Cirillo ha compreso che la sua gemella è più che mai gelosa di lei e del suo rapporto con lo chef. Per evitare di darle fastidio e di creare tensione in casa, la giovane sarà costretta a fare una scelta molto dura ma inevitabile. Ma cosa deciderà di fare? Si troverà a dover lasciare il suo lavoro a Il Vulcano pur di non stare vicino allo chef oppure chiuderà i ponti con lui in altro modo? Lo scopriremo molto presto.

