Un Posto al Sole Anticipazioni dal 18 al 22 dicembre 2023: Marina e Roberto pronti a scaricare Ida e a "fuggire" con Tommy!

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Un Posto al Sole in onda dal 18 al 22 dicembre 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Puntata in onda Lunedì 18 dicembre 2023

Niko trova Alberto solo e disperato a causa dell’assenza di Federico, portato via da Clara. Il Poggi cerca di spronarlo a reagire, preoccupato di vedere – forse per la prima volta – il Palladini così abbattuto e senza forze. Marina e Roberto fanno la conoscenza della famiglia di Ida ma nonostante questo non mettono da parte il loro perfido piano, sempre più inquietante. Mariella e Guido si rendono conto che Speranza non vuole lasciare andare Samuel e che non è pronta ad accettare che tra loro sia finita.

Puntata in onda Martedì 19 dicembre 2023

Roberto e Marina sono in Polonia con Ida e capiscono quali difficoltà hanno dovuto affrontare la ragazza e i suoi famigliari. Nonostante abbiano scoperto tutto il passato della giovane, i due non rinunciano al piano, terrificante, che hanno in mente. Alberto non riesce a riprendersi ed è sempre più giù per la fuga di Clara. Niko cerca di aiutarlo a riprendere la lucidità che gli serve e promette di stargli vicino. Micaela invece reagisce in maniera sconvolgente alla notizia che Samuel ha lasciato Speranza per lei. Come si comporterà ora la Cirillo?

Puntata in onda Mercoledì 20 dicembre 2023

La presenza di Giancarlo ma soprattutto la sua ingerenza negli affari di famiglia, stanno stancando Michele. Il Saviani non riesce a mascherare di non riuscire più a sopportare il Todisco né accanto a Silvia e tantomeno accanto a Rossella. Intanto Ida ignora le reali motivazioni che hanno spinto Marina e Roberto al viaggio in Polonia. La ragazza immagina di far presto ritorno a Napoli e di rivedere Diego. Roberto si dimostra il più fervente sostenitore del piano ordito con sua moglie e, nonostante le ultime scoperte, è pronto ad andare avanti con i suoi loschi e terribili propositi. Serena scopre finalmente perché Mariella è così ostile a Micaela. Capito cosa c’è dietro, da che parte deciderà di schierarsi?

Puntata in onda Giovedì 21 dicembre 2023

Roberto e Marina hanno preso un terribile accordo con la zia di Ida e sono pronti a lasciare la Polonia senza di lei. Per la povera ragazza sta per concretizzarsi un incubo e stavolta proprio tra le mura domestiche. Silvia scopre che Michele ha fatto un grosso prestito a Nunzio per salvare il Vulcano. La Graziani capisce che è questo il motivo per cui il suo ex non può aiutare la figlia e rimane molto colpita dal gesto di grande generosità da lui fatto in silenzio. Giulia si prepara a partire per la Sicilia per andare a trovare Angela, Franco e Bianca ma non riesce a smettere di preoccuparsi per Luca. Mariella spera che i suoi amici riescano a tornare insieme.

Puntata in onda Venerdì 22 dicembre 2023

Alberto è inconsolabile e non riesce proprio a superare questo momento di tristezza e di dolore per la fuga di Clara e la lontananza di Federico. La Curcio intanto sembra essere sempre più indecisa; in lei si sta facendo largo un senso di inquietudine, che la porta a non credere che Eduardo possa davvero renderla felice. Marina e Roberto stanno per concretizzare il loro piano di lasciare la Polonia e tornare in Italia con Tommy ma senza Ida. Per la giovane mamma di Tommaso è un momento molto difficile. Diego, a Palazzo Palladini, non è ancora a conoscenza di nulla mentre Mariella mette la pulce nell’orecchio a Silvia e la sprona a domandarsi se i suoi sentimenti per Michele siano davvero del tutto scomparsi.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle 20.50.