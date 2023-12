Un Posto al Sole Anticipazioni 19 dicembre 2023: Alberto è distrutto. Niko corre in suo aiuto!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda su Rai3 il 19 dicembre 2023, alle ore 20.50, Niko cercherà di infondere coraggio ad Alberto e a farlo riprendere dallo stato catatonico in cui è caduto. Il Palladini, dopo la fuga di Clara con Federico, non riesce a riprendersi. Cosa gli sta succedendo? Avrà davvero perso la forza di combattere? Intanto Roberto e Marina, in Polonia, tireranno fuori il loro lato più cinico e non si lasceranno commuovere dalle difficoltà patite dalla famiglia di Ida. I due andranno avanti con il loro piano, costi quel che costi. Micaela reagirà invece in modo molto strano alla scoperta che Samuel ha lasciato Speranza per lei. Cosa succederà ora?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Niko corre in soccorso di Alberto

Avevamo immaginato che Alberto stesse escogitando qualche piano per stanare Clara e vendicarsi di lei, per avergli portato via Federico. In realtà il Palladini si è chiuso in se stesso ed è caduto in uno stato quasi catatonico. A trovarlo in questa condizione è stato Niko, preoccupato per lui e arrivato a casa sua per capire il perché delle sue continue assenze in ufficio. Il Poggi è rimasto senza parole nel vedere il suo socio triste, senza più verve e quasi rassegnato agli eventi. Alberto non è più lui. Il giovane padre di Jimmy dovrà correre ai ripari e prometterà di aiutarlo. Riuscirà a spronare il Palladini e a farlo riprendere?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Roberto e Marina cinici e spietati

Roberto e Marina non hanno pietà. I due si dimostreranno molto più cinici e spietati di quanto ci saremmo mai immaginati. Ebbene sì, i Ferri non mostreranno compassione per il triste passato di Ida e della sua famiglia e anzi approfitteranno di questo per mettere a segno il loro piano. E come? Con un subdolo ricatto anzi con un accordo vantaggioso per loro ma estremamente crudele nei confronti della mamma del piccolo Tommaso.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Micaela sconvolta dalla decisione di Samuel

Samuel ha deciso di chiudere con Speranza ma di farlo in un modo corretto e non facendosi lasciare come aveva pensato inizialmente. Il Piccirillo ha preso questa decisione convinto di provare dei sentimenti per Micaela. La Cirillo scoprirà di questa sua importante scelta e rimarrà senza parole. Cosa deciderà di fare? Fuggirà a gambe levate o stavolta si lascerà andare a una relazione amorosa stabile?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.