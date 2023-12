Un Posto al Sole Anticipazioni 22 dicembre 2023: Silvia ama ancora Michele? Mariella ne è convinta!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 22 dicembre 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Silvia, stupita dal gesto di Michele, comincerà a domandarsi se i suoi sentimenti per l'ex marito siano in qualche modo cambiati.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda su Rai3 il 22 dicembre 2023, alle ore 20.50, la scoperta del nobile gesto di Michele continuerà a tormentare Silvia. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Graziani si troverà a ragionare sui suoi sentimenti per il Saviani e Mariella la spingerà a rifletterci molto più a fondo di quanto abbia fatto in questi mesi. Alberto intanto sarà sempre più inconsolabile mentre Clara, in fuga, avrà ancora ripensamenti su quello che ha fatto e sarà sempre più indecisa se continuare o meno il suo viaggio con Eduardo. Marina e Roberto stanno per lasciare la Polonia con Tommy e senza Ida. Per la ragazza si sta per concretizzare un incubo mentre Diego, inconsapevole, aspetta il suo ritorno con grande felicità.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Silvia capirà di amare ancora Michele?

Silvia ha scoperto la verità su Michele. La scoperta che il Saviani abbia aiutato Nunzio e gli abbia dato del denaro per salvare Il Vulcano, ha lasciato la Graziani completamente senza parole. Il suo ex ha investito molto nel suo progetto e ha contribuito a tenerlo in vita, senza dirle nulla e senza volere qualcosa in cambio. È un gesto di grande amore. Silvia comincerà a ripensare a Michele e inizierà a domandarsi se i suoi sentimenti per lo speaker non siano più forti di quanto abbia pensato fino a ora. Mariella la spingerà a rifletterci a fondo e a interrogarsi se per il suo ex compagno lei non provi ancora un grande amore.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Alberto è inconsolabile e Clara è confusa

Alberto è distrutto e Niko è dovuto correre in suo aiuto, promettendogli di sostenerlo in questo difficile momento. Il Palladini sta soffrendo molto per la fuga di Clara con il loro Federico e non si capacita di aver potuto permettere una simile situazione. Intanto la Curcio continuerà ad avere dei ripensamenti. Sarà sempre più indecisa sul da farsi e si interrogherà ancora di più se la sua decisione sia stata quella giusta e se Eduardo sarà davvero in grado di dargli una vita felice.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Marina e Roberto pronti a tornare in Italia

Ida è spacciata. Per la ragazza sta per concretizzarsi un incubo e perderà non solo suo figlio ma tutto quello che ha costruito in Italia. Roberto e Marina stanno per partire e tornare a casa senza di lei. Il loro subdolo piano sta mietendo la sua vittima e tutto grazie a un accordo in denaro. Diego riuscirà mai a rivedere la giovane a cui si stava piano piano e profondamente legando?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 18 al 22 dicembre 2023.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.