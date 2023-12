Un Posto al Sole Anticipazioni 18 dicembre 2023: Roberto e Marina non hanno pietà! Ida è in grande pericolo

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 18 dicembre 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Roberto e Marina non mostreranno alcuna pietà per Ida e la sua famiglia. Le cose peggioreranno a vista d'occhio...

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 18 dicembre 2023, alle ore 20.50 su Rai3, Marina e Roberto si dimostreranno più spietati che mai. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che i Giordano, arrivati in Polonia, faranno la conoscenza della famiglia di Ida. Sarà subito evidente che la ragazza non ha avuto un passato gioioso e ricco ma i due manager non avranno alcuna pietà; non torneranno indietro sui loro passi e continueranno con il loro subdolo e terribile piano. Intanto Niko troverà Alberto a casa, solo e disperato per il rapimento di Federico. Il Poggi sarà sconvolto dal vedere il suo socio così giù di morale. Mariella e Guido invece si renderanno conto che Speranza non è in grado di accettare che tra lei e Samuel la relazione sia finita.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Marina e Roberto sono senza pietà. Per Ida non c’è scampo

Roberto e Marina sono spietati con Ida. Il loro piano sta prendendo forma e sta diventando via, via più subdolo. I due hanno convinto la ragazza a partire per la Polonia, con loro e Tommy, con la scusa di rivedere i suoi genitori. Il vero intento è quello di trovare un appiglio per scaricare la giovane nel suo paese e tornare in Italia senza di lei. Le cose diventeranno ancora più tristi e spaventose, quando i Ferri non mostreranno alcuna pietà neanche quando conosceranno la famiglia di Ida e nonostante capiscano le grandi difficoltà patite nel passato, non si muoveranno ad alcuna compassione.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Niko scopre che Alberto sta soffrendo

Le supposizioni fatte su Alberto e sul fatto che non si fosse presentato in ufficio perché impegnato a cercare Clara e a meditare vendetta contro di lei, si riveleranno totalmente sbagliate. Niko troverà il Palladini completamente travolto dai fatti e stravolto. L’avvocato busserà alla porta del suo socio e lo scoprirà solo e disperato, trincerato nel suo dolore per aver perso il suo Federico. Alberto non riuscirà a reagire, quasi completamente incapace di darsi pace per quello che la Curcio gli ha fatto. Il Poggi sarà costretto a dargli velocemente il suo supporto.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Mariella e Guido preoccupati per Speranza

Samuel ha deciso di chiudere con Speranza ma anche di uscire allo scoperto e tornare sui suoi passi, non comportandosi più in maniera scorretta nei suoi confronti. Il ragazzo ha deciso di essere sincero e di farle comprendere di non amarla più. Mariella e Guido si renderanno conto che la loro nipotina non è capace di lasciare andare il suo ex e di rassegnarsi che tra loro sia finita. Troveranno il modo di scuoterla?

