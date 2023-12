Un Posto al Sole Anticipazioni 21 dicembre 2023: Silvia scopre la verità su Michele!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 21 dicembre 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Silvia scoprirà che Michele ha prestato dei soldi a Nunzio e ha salvato il Vulcano mentre Roberto e Marina avranno in pugno la zia di Ida.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata di Un Posto al Sole in onda su Rai3 il 21 dicembre 2023, Silvia scoprirà la verità su Michele. Ebbene sì, la Graziani capirà finalmente perché il suo ex non può contribuire – come vorrebbe – alle spese del matrimonio della figlia. La direttrice de Il Vulcano verrà a sapere che se il suo locale è ancora in piedi, è anche merito del Saviani e del prestito che ha fatto, in silenzio, a Nunzio. Intanto Roberto e Marina metteranno a segno il loro colpo finale e, in cambio di denaro, convinceranno la zia di Ida a dar loro una mano per fermare la nipote e per riuscire a tornare da soli in Italia. Giulia invece si preparerà a partire per la Sicilia ma non riuscirà a smettere di pensare a Luca mentre Mariella comincerà a sperare che tra Silvia e Michele possa risbocciare l’amore.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Silvia scopre la verità su Michele

Silvia ha passato giorni e giorni a interrogarsi su cosa fosse successo a Michele e su come mai il suo ex fosse così restio a finanziare le nozze di Rossella. La loro unica figlia si sposa e lui non vuole contribuire? La cosa era molto strana. La Graziani, nella puntata di Un Posto al Sole del 21 dicembre 2023, capirà finalmente la verità e anche perché Ross non ha battuto ciglio. Ebbene sì, verrà a conoscenza del prestito che Michele ha fatto a Nunzio, per salvare il loro Vulcano. La donna rimarrà completamente senza parole… e ora?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Roberto e Marina corrompono la zia di Ida

Il subdolo piano di Roberto e Marina si è concretizzato in una vera e propria corruzione. I due, senza pietà per Ida, hanno corrotto la zia della ragazza e l’hanno convinta – in cambio di soldi – a dare loro una mano, per fermare la giovane e impedirle di seguirli in Italia. Insomma Ida è spacciata e potrebbe non riuscire proprio più a riabbracciare Diego ma soprattutto a stare con suo figlio. Le cose si stanno davvero mettendo male per lei.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Giulia è in partenza per la Sicilia ma ripensa a Luca

Le vacanze natalizie sono ormai alle porte e Giulia partirà per la Sicilia, per raggiungere Angela, Franco e Bianca. La Poggi però non riuscirà a non pensare a Luca, che potrebbe passare il Natale da solo e in difficoltà. Mariella invece spererà che con la sua scoperta, Silvia cominci a riflettere sui suoi sentimenti per Michele e possa finalmente riavvicinarsi. L’Altieri, in cuor suo, vorrebbe che i suoi amici si rimettessero insieme.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.