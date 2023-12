Un Posto al Sole Anticipazioni 20 dicembre 2023: Ida è spacciata!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 20 dicembre 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Roberto e Marina saranno pronti ad abbandonare Ida in Polonia. Per la ragazza non ci sarà scampo?

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda su Rai3 il 20 dicembre 2023, alle ore 20.50, Roberto e Marina saranno pronti a mettere in moto l’atto finale del loro subdolo inganno. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che i Ferri, soprattutto Roberto, dimostreranno di essere pronti a tutto pur di tornare in Italia con Tommy e senza Ida. I due hanno già pensato a un modo per lasciare la ragazza in Polonia e Ida, senza saperlo, sembra ormai spacciata. Intanto Michele tornerà a manifestare un grande fastidio nei confronti di Giancarlo e della sua ingerenza nella vita di Silvia e pure in quella di Rossella. Serena invece scoprirà perché Mariella ce l’ha così tanto con Micaela e forse stavolta non si schiererà dalla parte della sorellina.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Ida è spacciata!

Roberto e Marina non hanno pietà e abbiamo visto quanto i due non abbiano alcuna intenzione di commuoversi davanti ai tristi racconti di Ida e della sua famiglia. Sono anzi pronti a dare la loro zampata finale alla giovane e ad abbandonarla in Polonia, senza il suo Tommy. Un piano subdolo, cinico e senza anima, che soprattutto Roberto sembrerà volerlo seguire sino in fondo. Ida si illuderà di tornare a casa, in Italia, e di rivedere Diego, senza essere al corrente dei piani dei nuovi genitori di Tommaso, pronti a sbarazzarsi di lei.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Michele stanco della presenza di Giancarlo

Michele non può partecipare attivamente alle spese per il matrimonio di Rossella e Silvia ignora le vere ragioni per cui il suo ex marito sia così riluttante a dare una mano alla figlia. La Graziani ha confidato il suo fastidio a Giancarlo e lui, per tutta risposta, ha cominciato a criticare il Saviani e a intromettersi negli affari privati della sua “figliastra”. Questa ingerenza comincerà a tediare Michele, che non solo sarà furioso per l’ingerenza del Todisco nella vita di Silvia ma mal sopporterà quella nella vita di sua figlia. Le cose però sono destinate a cambiare, molto presto!

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Serena scopre perché Mariella è furiosa con Micaela

La verità su Samuel e su Micaela è destinata a uscire allo scoperto ma la prima a scoprire cosa sia successo tra il Piccirillo e la Cirillo, sarà Serena. La sorellona delle gemelle capirà finalmente perché Mariella è così furiosa con una delle sue sorelle gemelle e stavolta potrebbe decidere di non schierarsi dalla parte della sua famiglia ma di prendere le difese dell’Altieri, con cui ha scoperto di avere molti più punti in comune di quello che pensava.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 18 al 22 dicembre 2023.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.