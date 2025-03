Un Posto al Sole Anticipazioni dal 17 al 21 marzo 2025: lo scontro tra Gennaro e Ciro Gagliotti avrà un esito tragico!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate di Un Posto al Sole in onda su Rai3 dal 17 al 21 marzo 2025.

Vediamo insieme cosa succederà nelle puntate di Un Posto al Sole in onda dal 17 al 21 marzo 2025 su Rai3 alle ore 20.50. Le anticipazioni della Soap ci rivelano che le prossime puntate saranno ricche di avvenimenti. Gennaro Gagliotti avrà un duro faccia a faccia con il padre Ciro e con il fratello minore Vinicio. Rossella farà preoccupare Marisa e Silvia, mentre Rosa sembrerà prendere le distanze da Pino.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Ecco che cosa accadrà dal 17 al 21 marzo 2025 su Rai 3

Ecco le trame complete delle puntate di Un Posto al Sole in onda nella terza settimana di marzo 2025.

Lunedì 17 marzo 2025

Rossella rivedrà Fusco per la prima volta in ospedale, dopo i drammatici eventi che hanno coinvolto suo padre Michele. Alla vista del primario, la dottoressa Graziani sarà colta da un malore, facendo preoccupare tutti per le sue condizioni di salute. Nel frattempo, la situazione dei Cantieri continua ad aggravarsi, spingendo Roberto Ferri a chiedere un prestito a Gennaro Gagliotti, nonostante il parere cntrario di Marina. La preoccupazione di Guido per Michele lo ha spinto a riavvicinarsi a Mariella in cerca di conforto, provocando nella vigilessa un forte turbamento.

Martedì 18 marzo 2025

La situazione di Rossella preoccupa molto Marisa, che decide di confidarsi con Silvia, invitandola a tenere d'occhio la figlia: a scatenare una certa apprensione nelle due donne sembra essere il rapporto della dottoressa con il cibo. Rossella appare visibilmente dimagrita e questo porterà le due donne a chiedersi come aiutarla. Gennaro Gagliotti si troverà in un duro faccia a faccia con il padre Ciro. L'uomo, infatti, ha deciso di riassumere il controllo dell'azienda, scontrandosi con il figlio maggiore. Guido si troverà a cercare sempre di più conforto e comprensione dalla sua famiglia, invece che dalla compagna Claudia.

Mercoledì 19 marzo 2025

Roberto e Marina scopriranno sgomenti che il prestito che avevano chiesto a Gennaro non arriverà, perché Ciro Gagliotti ha ripreso in mano le redini dell'azienda e ha bloccato ogni transazione del figlio. Questa situazione scatenerà uno scontro acceso tra padre e figlio. Nel frattempo, Rossella proverà a rassicurare Marisa del suo benessere e Otello, sempre più in pena per Michele, riceverà una strigliata con i fiocchi. Infine, Mariella sentirà che è arrivato il momento di mettere dei confini con Guido, poiché la sua vicinanza le provoca turbamenti che non è pronta ad affrontare.

Giovedì 20 marzo 2025

Le Anticipazioni delle puntate della prossima settimana ci svelano anche che Rosa sembrerà prendere le distanze da Pino, troppo presa dal suo lavoro, da Manuel e dagli studi. Tuttavia, dopo una giornata particolarmente faticosa, Rosa deciderà di mettersi al primo posto e pensare un po' al suo benessere. Iolanda riprenderà duramente Otello, a causa dell'eccessiva preoccupazione dell'uomo per Michele. Con le sue preoccupazioni, infatti, Otello diventerà intrattabile e a farne le spese saranno Renato e Jimmy.

Venerdì 21 marzo 2025

La decisione di Ciro Gagliotti di riprendere in mano le redini dell'azienda, estromettendo il figlio Gennaro sarà causa di un grande scontro e di un evento dalle conseguenze drammatiche! Le Anticipazioni non ci svelano di più su questo dramma, ma sembra che sia destinato a cambiare per sempre anche il rapporto tra Gennaro e il fratello minore Vinicio. Pino riceverà un invito a cena da Rosa che lo manderà in confusione: cosa sta cercando di dirgli la donna? Niko intanto si avvicinerà ancora a Manuela e un gesto inaspettato nei confronti della gemella Cirillo scatenerà la gelosia di Valeria.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.