Un Posto al Sole Anticipazioni 20 marzo 2025: Rosa dà priorità a se stessa ma durerà?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le anticipazioni complete della puntata della Soap in onda su Rai3 il 20 marzo 2025. Nell'episodio, Rosa deciderà di concedersi un momento per sé e di rimediare con Pino, che ultimamente ha trascurato.

Rosa sta cercando di far quadrare la sua vita tra i mille impegni e le responsabilità che ha. Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 20 marzo 2025, la Picariello deciderà di concedersi una piccola tregua. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che dopo essersi occupata del lavoro, della cura del piccolo Manuel, aver seguito con attenzione le lezioni della scuola serale ma soprattutto dopo aver affrontato una brutta giornata, si concederà delle ore tutte per se stessa e cercherà di recuperare il suo rapporto con Pino, che ha trascurato parecchio ultimamente. Intanto, dopo la ramanzina di Iolanda, Otello sarà ancora più intrattabile e a farne le spese saranno Renato e Jimmy.

Un Posto al Sole Anticipazioni 20 marzo 2025: Rosa oberata di impegni

Rosa si sta impegnando con tutta se stessa a cambiare la sua vita e a non lasciarsi più condizionare dagli eventi. La Picariello ha saputo gestire la gelosia di Manuel verso Pino e anche se con qualche difficoltà ha reso il suo bambino meno ansioso. I problemi non sono certo finiti o meglio i compiti da svolgere. Rosa non solo si deve occupare del suo lavoro, a cui tiene tanto, e della cura del suo bambino ma deve gestire anche la scuola serale, in cui sta ingranando e si è presa qualche soddisfazione. Dovendo svolgere tutte queste mansioni ha finito, di nuovo, per trascurare Pino. Ma vorrà rimediare.

Un Posto al Sole: Rosa si dedica a se stesso e a Pino

Rosa ha cominciato a frequentare Pino in modo serio. Non un’avventura ma nemmeno una relazione da anello al dito… almeno per ora. Purtroppo però gli impegni a cui la Picariello deve fare fronte sono talmente tanti da impedirle di concedersi del tempo per se stessa e per il postino, che tanto smania di passare del tempo con lei. Dopo una brutta giornata, la mamma di Manuel capirà che è arrivato il momento di concedersi una pausa e di darsi priorità. Deciderà così di invitare a cena Pino e di stare sola con lui.

Otello senza freni nella puntata di Un Posto al Sole

Nella puntata di Un Posto al Sole del 19 marzo 2025, Otello riceve una bella ramanzina di parte di Iolanda. L’infermiera ha inviatato il Testa a mostrare un poco più di coraggio e a non mostrarsi così tanto sconfortato per quanto è accaduto a Michele. Il suo invito – o meglio il suo rimprovero – faranno scattare il sensibile Otello, che finirà per diventare ancora più intrattabile. A pagarne le conseguenze saranno Renato e Jimmy… ma cosa succederà?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 17 al 21 marzo 2025.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.