Un Posto al Sole Anticipazioni 19 marzo 2025: Marina e Roberto di nuovo nei guai. Tra i Gagliotti si scatena il dramma!

Vediamo insieme le anticipazioni complete della puntata in onda su Rai3 il 19 marzo 2025. Nell'episodio della Soap, Marina e Roberto non avranno il prestito. Ciro Gagliotti ha fermato tutti... e l'epilogo di questa situazione sarà drammatico.

Roberto e Marina se la vedranno di nuovo molto brutta a causa dei Cantieri. Le anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata in onda il 19 marzo 2025, alle ore 20.50 su Rai3, Ciro Gagliotti impedirà a Gennaro di consegnare a Ferri e a sua moglie il prestito promesso. Questo gesto finirà per scatenare una guerra interna alla famiglia e un epilogo drammatico tra il padre e il fratello di Vinicio. Intanto Rossella prometterà a Marisa di affrontare i suoi problemi e di fare di tutto per risolverli mentre Otello non riuscirà a tenere a bada la sua ansia per Michele e scatenerà la reazione infastidita di qualcuno che, stanco di vederlo così, gli farà notare che non è per nulla d’aiuto. Intanto Mariella capirà di non riuscire a mettere un freno ai suoi sentimenti per Guido e deciderà di imporsi dei limiti.

Un Posto al Sole Anticipazioni 19 marzo 2025: Roberto e Marina spiazzati da Ciro Gagliotti

Roberto si è umiliato ma non ha avuto altre scelte. Nonostante i consigli opposti di Marina, Ferri ha deciso di chiedere un prestito a Gennaro, facendo leva sui favori che lui stesso ha fatto al manager per fermare Michele. Gagliotti ha accettato ma i soldi non arriveranno mai ai Cantieri. Ciro fermerà la transizione e imporrà di nuovo la sua direzione nell’azienda di famiglia. La sua intromissione non piacerà per nulla a Gennaro e tra padre e figlio ci sarà un duro scontro, il cui esito sarà drammatico. Che cosa accadrà? Roberto alla fine riuscirà a salvare la sua attività oppure dovrà dichiarare fallimento?

Un Posto al Sole: Rossella promette a Marisa di rimettersi in piedi

Rossella è ricaduta nel baratro. Quello che è successo a Michele e l’aver incrociato lo sguardo di Fusco, ha fatto crollare la ragazza e Marisa si è accorta dei problemi che sua nipote ha con il cibo. La Saviani affronterà la giovane e le strapperà una promessa che non si lascerà mai e poi mai più vincere da queste fragilità. Dovrà combattere e vincere le sue battaglie personali, così come suo padre sta cercando di vincere la sua sfida con la morte. Intanto Mariella capirà di essersi fatta coinvolgere troppo da Guido e di essere molto vicina a ricadere in vecchie e insane abitudini. L’Altieri avrà però la forza di mettere un limite al rapporto con il suo ex. Sarà in grado di mantenere questa barriera protettiva?

Otello rimesso in riga. Che disastro! Ecco cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole

Come temevano tutti, Otello non sta riuscendo a trattenere la sua preoccupazione. Raffaele e Renato hanno tentato in ogni modo di convincerlo a rimanere a Indica ma Testa era più che mai deciso a raggiungere Silvia e Rossella per stare loro vicino in questo momento difficile. Il risultato? Sta creando più ansie che altro. In ospedale qualcuno gli farà notare che il suo atteggiamento non è d’aiuto e anzi sta rendendo le cose ancora più difficili per tutti. Questo intervento scoperchierà un vaso di Pandora pesantissimo sia per il Giordano che per il Poggi, che dovranno calmare Otello.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 17 al 21 marzo 2025.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.