Un Posto al Sole Anticipazioni 21 marzo 2025: Gelosia senza fine tra Valeria e Manuela. Ecco cosa succede

Vediamo le anticipazioni complete della puntata della Soap in onda su Rai3 il 21 marzo 2025. Nell'episodio, un gesto gentile di Niko fa scattare la gelosia di Valeria mentre a casa Gagliotti un evento drammatico cambia tutto.

La gelosia di Valeria nei confronti di Manuela – e viceversa – non è destinata a fermarsi, almeno non nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 21 marzo 2025, alle ore 20.50 su Rai3. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che un gesto inaspettato di Niko nei confronti della zia di Jimmy farà infuriare la Paciello, che non riuscirà a non mostrare la sua rabbia. La famiglia Gagliotti e soprattutto Gennaro e Vinicio, dovranno affrontare un evento drammatico che segnerà definitivamente la loro storia e il rapporto tra loro. Pino rimarrà stupito dall’invito a cena di Rosa e sospetterà che dietro a questa richiesta ci sia dell’altro.

Un Posto al Sole Anticipazioni 21 marzo 2025: Valeria si scatena di nuovo

Dopo quanto successo a Michele tutti si sono mobilitati per aiutare Rossella e Silvia. Al Vulcano c’è tanta attenzione per coprire i turni della Graziani e Manuela si sta dando tanto da fare, arrivando persino a sacrificare i suoi studi. Niko è rimasto molto colpito dalla bontà della Cirillo e le ha subito assicurato il suo sostegno, rassicurandola e dicendole che si occuperà lui di aiutare Jimmy con i compiti. Tra Poggi e la zia di suo figlio le cose sembrano andare sempre meglio, almeno da qualche tempo a questa parte, ma un gesto gentile dell’avvocato verso Manuela potrebbe cambiare tutto. Valeria si infurierà e mostrerà di nuovo la sua cocente gelosia verso la gemella di Micaela.

Un Posto al Sole: Un evento sconvolgente cambia tutto tra i Gagliotti

A casa Gagliotti tutto sta per cambiare così come a casa Ferri, visto che Marina e Roberto sono di nuovo nei guai. Ciro ha fermato il prestito che suo figlio maggiore ha concesso al manager dei Cantieri e ora l’azienda della Giordano e suo marito rischia di navigare nella tempesta. Ma questa si scatenerà anche nella famiglia di Vinicio. Un evento drammatico cambierà tutto e renderà ancora più complicato il rapporto tra i due fratelli. Ma cosa succederà? Possiamo immaginare una cosa, ovvero la morte di Ciro a seguito di un duro scontro con Gennaro.

Rosa e Pino di nuovo in sintonia? Ecco cosa potrebbe succedere nella puntata di Un Posto al Sole

Rosa ha scelto se stessa. Per una volta la Picariello ha deciso di darsi la priorità e di pensare a concedersi dei momenti di serenità e pace. Un evento più unico che raro, visto gli impegni a cui deve fare fronte ogni giorno e che rischiano di farle trascurare la bella relazione che sta costruendo con Pino. Rosa ha organizzato una cena per il postino e quest’ultimo, stupito da questo invito, comprenderà che c’è dell’altro dietro a una semplice cena. Che ci sia finalmente una dichiarazione d’amore?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 17 al 21 marzo 2025.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.