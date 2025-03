Un Posto al Sole Anticipazioni 17 marzo 2025: Roberto costretto a umiliarsi davanti a Gennaro. Ecco cosa succede

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le anticipazioni complete della puntata della Soap in onda su Rai3 il 17 marzo 2025. Nell'episodio della Soap, Roberto deciderà di chiedere un prestito a Gennaro Gagliotti per salvare i Cantieri mentre Mariella dovrà capire come comportarsi con Guido dopo il loro abbraccio.

Roberto sarà costretto a fare una mossa umiliante. Nella puntata di Un Posto al Sole che vedremo su Rai3 il 17 marzo 2025, alle ore 20.50, Ferri chiederà un prestito a Gennaro Gagliotti. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il manager prenderà questa decisione dopo aver visto che le condizioni economiche dei Cantieri non tendono a migliorare e nonostante la strenua opposizione di Marina. Questa scelta si rivelerà però molto più disastrosa del previsto. Gennaro verrà infatti esautorato da suo padre Ciro. Intanto Rossella, dopo aver incrociato lo sguardo di Fusco – finalmente nelle mani della polizia – avrà un momento di grande malessere mentre Mariella dovrà capire come comportarsi con Guido, dopo aver scambiato con lui un dolce abbraccio.

Un Posto al Sole Puntata del 17 marzo 2025: Video Riassunto

Guarda qui sotto il video riassunto della puntata di Un Posto al Sole del 17 marzo 2025

Anticipazioni: Anticipazioni Puntata del 17 marzo 2025

Un Posto al Sole Anticipazioni 17 marzo 2025: Roberto costretto a una scelta umiliante

Marina e Roberto sono sotto pressione ormai da mesi. La situazione ai Cantieri non si è purtroppo ancora risolta e continuano a esserci ingenti perdite economiche. Ferri è molto preoccupato per la sua azienda e per evitare che questa abbia un tracollo definitivo, deciderà di chiedere a Gagliotti di restituirgli i favori che lui gli ha fatto per fermare Michele. Nonostante l’opposizione di Marina, che di Gennaro non si è mai fidata e mai si fiderà, Roberto domanderà all’imprenditore un prestito per poter risolvere i suoi problemi. Sarà una richiesta umiliante ma necessaria, che però si rivelerà molto più problematica del previsto, visto che Gennaro verrà esautorato da suo padre Ciro.

Rossella nel baratro nella puntata di Un Posto al Sole

Le condizioni di Michele rimarranno ancora instabili e tra i suoi amici e la sua famiglia continuerà a esserci molta tensione e preoccupazione. L’unica nota positiva in questa faccenda sarà il fatto che la polizia, grazie al coraggio di Damiano, è riuscita ad acchiappare Fusco, che verrà portato in ospedale. Rossella incrocerà lo sguardo del folle primario e crollerà di nuovo. La Graziani vivrà un momento di grande malessere, che la porterà a mostrare, di nuovo, i segni dei suoi problemi con il cibo.

Un Posto al Sole: Mariella si mette un freno

Mariella ha consolato Guido, sconvolto da quanto accaduto a Michele. L’Altieri si è sentita in dovere di sostenere il suo ex in assenza di Claudia. Il Del Bue sarà molto grato alla madre di suo figlio per essergli stata vicino ma la vigilessa dovrà fare un passo indietro. Dopo l’abbraccio scambiato con l’ex, Mariella ha cominciato a sentirsi confusa e dovrà comprendere come comportarsi con lui da ora in poi. Riuscirà a non ricadere in un loop pericoloso?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.