Un Posto al Sole Anticipazioni 18 marzo 2025: Gagliotti in crisi. Ciro non ha pietà!

Scopriamo cosa rivelano le anticipazioni complete della puntata della Soap in onda su Rai3 il 18 marzo 2025. Nell'episodio della Soap, Gennaro cercherà di convincere suo padre a cambiare idea ma Ciro sarà determinato a riprendere il controllo dell'azienda di famiglia.

La puntata di Un Posto al Sole in onda il 18 marzo 2025 alle ore 20.50 su Rai3, Gennaro si troverà in grande difficoltà. Suo padre Ciro si dimostrerà più che mai convinto ad assumere di nuovo il controllo dell’azienda di famiglia e non sentirà ragioni. Intanto Marisa si accorgerà dei problemi di Rossella ed esprimerà le sue paure a Silvia. Guido troverà rassicurazioni e dolcezza nella sua famiglia… ma come si comporterà Mariella?

Un Posto al Sole Anticipazioni 18 marzo 2025: Gennaro in crisi. Ciro è spietato

Roberto si è umiliato chiedendo un prestito a Gagliotti ma si renderà presto conto che questa decisione non si rivelerà per nulla positiva per Ferri. La “colpa” sarà di Ciro, il padre di Gennaro, che dopo le ultime vicende, soprattutto dopo i problemi con Michele, ha deciso di assumere di nuovo il controllo dell’azienda di famiglia. Gennaro cercherà di far cambiare rotta al padre ma lui non tornerà indietro sui suoi passi nonostante le resistenze del figlio. Roberto troverà in Ciro Gagliotti un ostacolo; sarà lui infatti a negargli il denaro chiesto per salvare i Cantieri.

Un Posto al Sole: Marisa in ansia per Silvia

Rossella è tornata ad avere dei problemi con il cibo. Lo scambio di sguardi con Fusco l’ha messa di nuovo in crisi e l’ha fatta ripiombare nelle sue dipendenze. Marisa si renderà conto delle difficoltà della nipote e ne parlerà a Silvia. La Graziani dovrà gestire di nuovo la paura di vedere sua figlia distrutta e provata. Riuscirà a tenere unita la sua famiglia nonostante quello che sta succedendo nella sua vita e nonostante le condizioni di Michele siano ancora instabili?

Guido si rifugia in Mariella nella puntata di Un Posto al Sole

Guido è molto provato da quanto accaduto a Michele e si sente perso. Il fatto che Claudia non sia vicino e non possa condividere con lui questo momento, gli ha dato il colpo di grazia. Per fortuna ci sono Mariella e Lollo. L’Altieri è corsa in suo soccorso e lo ha consolato assicurandogli di esserci per lui qualora ne avesse bisogno. Il vigile è stato molto contento di trovare nella sua ex un porto sicuro in cui tornare ma le cose potrebbero prendere una brutta piega. Guido si rifugerà sì nella sua famiglia ma Mariella saprà non farsi condizionare da questo inaspettato riavvicinamento?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.