Un Posto al Sole Anticipazioni dal 15 al 19 luglio 2024: Mariella si ribella! Arriva la resa dei conti tra lei e Guido

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Puntate di Un Posto al Sole in onda dal 15 al 19 luglio giugno 2024. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera partenopea Un Posto al Sole, in onda dal 15 al 19 luglio 2024 su Rai 3, come sempre a partire dalle 20.50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 15 luglio 2024

Manuel rimane vittima di un nuovo atto prepotenza di Pasquale. Racconterà alla madre quello che è successo? Intanto Samuel cerca in tutti i modi di recuperare il suo rapporto con Micaela, mentre Ornella affronta con grande intuito e competenza un nuovo e delicato caso medico.

Puntata in onda martedì 16 luglio 2024

Don Antoine continua ad aiutare Rosa. Se da una parte la loro vicinanza viene compresa da Damiano, dall'altra non viene accettata dalle parrocchiane, che non perdono occasione di criticare il ruolo del sacerdote. Mariella decide di non andare al debutto dello spettacolo di Claudia, ma Guido non si rende conto del malessere della moglie nemmeno dopo l'intervento di Michele e Silvia, che cercano di farlo ragionare. Samuel chiede aiuto a Manuela e Serena sul da farsi con Micaela .Le sorelle della ragazza riusciranno ad aiutarlo?

Puntata in onda mercoledì 17 luglio 2024

Tempo di decisioni importanti per Mariella. Dopo aver sopportato per tanto tempo l’indifferenza di Guido, la donna decide di passare alle maniere forti. Per Roberto si presenta l’occasione perfetta per investire in un nuovo progetto, rischiando però di compromettere ancora di più il rapporto con il figlio Filippo. Intanto Rosa si ritrova a dover fare i conti con la prepotenza di Luisa.

Puntata in onda giovedì 18 luglio 2024

Interessato all’acquisto della radio, Roberto chiede aiuto a Marina per superare la diffidenza di Chiara provocando, però, la reazione di Filippo. Intanto Guido e Mariella si preparano al confronto definitivo. Raffaele decide di fare una sorpresa a Ornella.

Puntata in onda venerdì 19 luglio 2024

Mariella si lascia andare con Silvia e le confida tutta la sua sofferenza per quello che sta succedendo tra lei e Guido. Roberto si avvicina sempre più al suo desiderio di acquistare la radio, ma il suo comportamento viene letto da Filippo come una vendetta nei suoi confronti. Raffaele saluta Ornella, in partenza per Barcellona, ma il momento viene rovinato da una richiesta inaspettata da parte di Renato.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.