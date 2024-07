Un Posto al Sole Anticipazioni 18 luglio 2024: Roberto pronto ad acquistare Radio Golfo 99. Filippo è deluso!

Anticipazioni TV

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 18 luglio 2024 su Rai3, Roberto vorrà comprare la radio e Filippo sarà furioso con lui. Tra padre e figlio la situazione potrebbe diventare irrecuperabile. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame dei due episodi della Soap.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda su Rai3 il 18 luglio 2024, alle ore 20.50, Roberto chiederà a Marina di mediare tra lui e Chiara, affinché la ragazza gli permetta di acquistare la sua radio. Filippo sarà una furia quando scoprirà le intenzioni di suo padre e non riuscirà a credere che voglia davvero mettergli così tanto i bastoni tra le ruote. Guido e Mariella si troveranno a fare i conti con la dura verità sulla loro relazione, ormai decisamente in crisi e a dover decidere se lasciarsi o no mentre Ornella si preparerà al suo ultimo giorno di lavoro. Raffaele le farà una grande e bella sorpresa.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Roberto e Filippo ormai ai ferri corti

Roberto ha deciso di cimentarsi in una nuova avventura finanziaria e di comprare Radio Golfo 99. Ferri dovrà convincere Chiara a vendergliela ma i rapporti tra i due non sono mai stati idilliaci. Il manager chiederà a Marina di intercedere in suo favore con la Petrone e di convincerla a lasciare la sua ultima eredità paterna, nelle sue mani. Questo nuovo progetto non farà piacere a Filippo, che non vorrà ritrovarsi a lavorare con e per il padre, certamente non dopo la loro ultima litigata, che li ha portati a voltarsi le spalle. Sartori penserà addirittura che il suo papà voglia solo vendicarsi di lui e che abbia trovato il modo migliore per farlo.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Guido e Mariella sono pronti a lasciarsi?

Mariella è pronta a passare all’attacco e ha detto basta alla situazione difficile e dolorosa che sta subendo per via di Guido e della sua cotta per Claudia. L’Altieri ha deciso di affrontare il consorte e di imporgli di guardare la verità in faccia e di farlo con lei. I due dovranno prendere delle decisioni molto difficili e scegliere se provare a recuperare il loro rapporto oppure dirsi addio per sempre. Non sarà certo una questione di facile risoluzione ma non sarà più possibile continuare in questo modo, non con Mariella ormai consapevole che il suo compagno ha preso una sbandata per un’altra donna ed è ormai talmente preso da lei, da non rendersi conto di farle del male.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Ultimo giorno di lavoro per Ornella

Guido e Mariella saranno molto vicini alla resa dei conti così come lo saranno anche Filippo e Roberto, il cui destino è totalmente in mano a Chiara. Se la Petrone venderà la radio, tra padre e figlio potrebbe scoppiare il pandemonio. Intanto Ornella si preparerà al suo ultimo giorno di lavoro e sarà pronta a un nuovo capitolo della sua vita. Per festeggiare questo nuovo traguardo, Raffaele le preparerà una grande e bella sorpresa, che farà commuovere la Bruni. Di cosa si tratterà?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.