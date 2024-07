La Promessa Anticipazioni 15 luglio 2024: Jimena lo ha fatto davvero, ha finto l'aborto!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 15 luglio 2024. Nelle trame dell’episodio della Soap, Jimena metterà in scena il suo aborto mentre Manuel mostrerà a Cruz il ventaglio.

Nella puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 15 luglio 2024, alle ore 15.45, mentre Manuel affronterà Cruz e le chiederà del ventaglio, Teresa spaventerà la tenuta con le sue urla. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la cameriera si metterà a gridare aiuto dopo aver scoperto una grande macchia di sangue sulle lenzuola di Jimena, Manuel e tutto il personale correranno nella stanza della marchesina e con loro pure Abel, che manderà tutti via per poter visitare al meglio la ragazza. Una volta soli, il dottore si accerterà che la giovane abbia eseguito i suoi consigli alla lettera e le dirà che rivelerà a tutti che si è trattato di un aborto. Pia informerà Don Romulo di aver intenzione di affidare Diego a Benigna. La governante avrà paura che Petra possa fare del male a suo figlio e chiederà al maggiordomo di trovare un accordo con lei affinché le due possano affrontare le loro divergenze e non si trovino in ulteriore difficoltà.

Anticipazioni La Promessa: Jimena finge l’aborto

Il piano organizzato da Abel e Jimena è cominciato. I due hanno escogitato un modo per far credere a tutti che la ragazza abbia avuto un aborto. La messinscena è iniziata quando Teresa è entrata nella stanza della marchesina, per svegliarla dal lungo riposino pomeridiano che si è concessa. La ragazza ha fatto una scoperta shock, ovvero una grande macchia di sangue tra le lenzuola. La cameriera, spaventata e purtroppo consapevole di cosa potesse essere, comincerà a urlare, attirando l’attenzione di tutti, Manuel compreso. Abel sopraggiungerà in quel momento e dopo aver chiesto al Lujàn e alla servitù di lasciare la stanza, si assicurerà che la sua alleata abbia fatto bene i compiti e che la loro simulazione vada a buon fine. I due faranno in modo che tutti credano che il dottore abbia dovuto provvedere a un raschiamento d’urgenza.

La Promessa Anticipazioni: Manuel affronta Cruz

Prima che tutto ciò accada, Manuel troverà il coraggio di affrontare Cruz, così come aveva promesso alla sua amata. Jana lo ha convinto a parlare con la madre ma soprattutto lo ha spinto a mostrarle il ventaglio trovato a casa di Ramona, affinché la marchesa si trovi con le spalle al muro e non possa negare di essere coinvolta nella sparizione dell’ex domestica. Cruz dovrà trovare delle valide scuse per impedire che suo figlio capisca la vera natura del suo animo e tutti gli intrighi di cui, negli anni, è stata capace.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Pia pronta a separarsi da suo figlio per proteggerlo

Abel informerà tutti che Jimena ha avuto un aborto e risolverà tutti i problemi della marchesina. Intanto Pia penserà di affidare suo figlio a Benigna. La governante avrà paura che Petra – appena tornata alla tenuta – possa volersi vendicare di lei e prendere di mira il suo Diego. Per questo penserà di separarsi da suo figlio e di affidarlo alle cure di una persona che potrà proteggerlo. La donna chiederà aiuto a Don Romulo e lo pregherà di stringere un accordo con la malefica cameriera affinché la convivenza tra le due non sia troppo complicata e pericolosa.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.45 mentre il sabato e la domenica alle ore 15.30 su Canale 5.