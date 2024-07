Un Posto al Sole Anticipazioni 17 luglio 2024: Mariella pronta a passare all'attaco, ora basta!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame della puntata di Un Posto al Sole in onda il 17 luglio 2024 su Rai3. Nell’episodio vedremo che Mariella deciderà di affrontare Guido e di mettere le cose in chiaro con lui. Intanto Roberto penserà di acquistare Radio Golfo 99.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 17 luglio 2024, alle ore 20.50, Mariella prenderà coraggio e affronterà di petto la situazione che si è creata con Guido. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che l’Altieri, stanca di essere trattata con freddezza dal marito ma soprattutto di soffrire in silenzio per questa totale indifferenza, sceglierà di farsi avanti e di mettere le cose in chiaro con il consorte. Roberto penserà di buttarsi a capofitto su un altro investimento, senza però prendere in considerazione che, così facendo, rischierà di compromettere ancora di più il suo rapporto con Filippo. Rosa si troverà a dover fronteggiare la prepotenza di Luisa ma stavolta tenterà di mettere in atto i consigli di Don Antoine e di mantenere la calma.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Mariella alla riscossa

Michele e Silvia sono corsi in aiuto di Mariella ma sembra ormai troppo tardi. Guido non riesce proprio ad allontanarsi da Claudia ed è ormai talmente tanto stregato dalla Costa, da non rendersi conto della sofferenza che sta causando alla moglie. Ma sarà proprio lei a dire basta e a prendere la situazione in mano. Stanca di essere trattata con freddezza e piuttosto infastidita dall’aver scoperto i sentimenti che il marito prova per un’altra donna, l’Altieri affronterà a testa alta tutti i cambiamenti e le conseguenze che ne deriveranno. Non avrà più paura di imporre al consorte una scelta, necessaria per evitare ulteriore dolore. L’ora della verità starà per arrivare per i coniugi Del Bue!

Un Posto al Sole Anticipazioni: Roberto pronto a un nuovo affare ma farà del male a Filippo!

Roberto sta cercando di distrarsi e di non pensare a Tommaso. È così tornato a concentrarsi sugli affari e gli verrà in mente un’idea che potrebbe dargli nuovo sfogo. Ferri penserà di comprare Radio Golfo 99, la radio del gruppo Petrone, che Chiara ha lasciato in gestione a Filippo e a Michele. Questo progetto non solo riporterà la ragazza a Napoli ma finirà per creare ancora più attrito tra padre e figlio. Sartori non accetterà mai di lavorare per suo padre e vedrà le sue azioni come un chiaro segnale di vendetta. Il manager non si farà tanti scrupoli ma dovrà superare la diffidenza di Chiara, che non sarà poi così entusiasta di cedere l’emittente a un uomo come Roberto.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Rosa affronta Luisa ma…

Manuel è nei guai ma non ha ancora rivelato alla madre tutta la verità sul bulletto Pasquale. Rosa non sarà quindi ancora in grado di agire per aiutare il figlio ma sarà sicuramente pronta ad affrontare Luisa. Le due donne, che hanno già avuto un brutto diverbio e stavano per passare alle mani, si troveranno di nuovo una di fronte all’altra. Stavolta però la Picariello cercherà di mettere in pratica i consigli di Don Antoine, la cui amicizia si sta rivelando molto preziosa ma sta anche scatenando voci molto poco lusinghiere tra i parrocchiani.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 15 al 19 luglio 2024.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.