Un Posto al Sole Anticipazioni 19 luglio 2024: Mariella e Guido al confronto finale!

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata di Un Posto al Sole in onda il 19 luglio 2024 su Rai3. Nell’episodio vedremo che Mariella e Guido dovranno prendere una decisione sulla loro relazione. Sarà un addio?

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 19 luglio 2023, alle ore 20.50 su Rai3, Mariella e Guido dovranno prendere una decisione definitiva sulla loro relazione. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che l’Altieri si confiderà con Silvia e le rivelerà cosa davvero prova in questi momenti per suo marito ma soprattutto le confermerà che il confronto finale è dietro l’angolo e con lui forse un addio. Intanto Roberto sembrerà sempre più vicino a realizzare il suo desiderio di acquistare la radio e questo renderà Filippo molto teso e triste. Sartori avrà sempre più la sensazione che suo padre si stia vendicando di lui. Raffaele saluterà Ornella, in partenza per Barcellona ma Renato potrebbe rovinare tutto con una strana e inaspettata richiesta.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Mariella e Guido al confronto finale

Mariella è pronta all’attacco ed è sicura di dover fare il passo definitivo nella sua relazione con Guido. L’Altieri si confiderà con Silvia che, insieme a Michele, ha provato sino all’ultimo a far ragionare il Del Bue ma purtroppo senza successo. Nel ringraziarla per il suo supporto, la vigilessa le farà sapere che intende affrontare il marito e avere con lui un confronto finale, nel quale si decideranno le sorti del loro matrimonio. Ma cosa succederà tra loro? Messo alle strette dalla consorte e davanti alla possibilità di perderla per sempre, Guido comincerà a pensare di aver sbagliato tutto?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Video Riassunto della puntata del 19 luglio 2024



Un Posto al Sole Anticipazioni: Filippo deluso da Roberto

Roberto vuole comprare Radio Golfo 99 e sembra che ci stia per riuscire. Ferri sa il fatto suo e ha chiesto a Marina di intercedere in suo favore con Chiara. L’intervento della Giordano pare abbia fatto breccia e che la Petrone sia pronta a firmare le carte che sanciranno definitivamente il passaggio della radio nelle mani del gruppo dei Cantieri Flegrei. Filippo non sarà per nulla contento di questo risvolto. Sartori non vorrà lavorare con e per suo padre e riterrà tutto questo un atto di vendetta nei suoi confronti. Il rapporto con il suo papà potrebbe presto diventare ancora più complicato di quanto già non sia.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Ornella in partenza per Barcellona

Ornella ha chiuso con il suo lavoro e ora si appresta a una nuova avventura e a una nuova fase della sua vita. La Bruni partirà per Barcellona e si preparerà a salutare tutti i suoi amici e Raffaele, che invece rimarrà a Napoli. Renato potrebbe però rendere questo arrivederci più complicato. Il Poggi farà infatti una richiesta inaspettata, che potrebbe mettere in crisi la coppia. Che cosa chiederà? Metterà tutti davvero in difficoltà?

