Un Posto al Sole Anticipazioni 16 luglio 2024: Michele e Silvia in soccorso di Mariella ma ormai è troppo tardi!

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 16 luglio 2024 su Rai3, Michele e Silvia cercheranno di far ragionare Guido ma il Del Bue sarà sempre più stregato da Claudia. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame dei due episodi della Soap.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata in onda il 16 luglio 2024, alle ore 20.50 su Rai3, Rosa e Don Antoine continueranno a frequentarsi e questa situazione comincerà a infastidire alcuni parrocchiani. Damiano sarà invece molto contento per la sua ex, che può contare sull’aiuto di qualcun altro oltre che lui. Claudia starà per affrontare il suo grande giorno, quello del suo debutto e Guido sarà insieme a lei, in trepidante attesa. Silvia e Michele cercheranno di calmare i bollenti spiriti del Del Bue e invogliarlo a pensare a Mariella e al loro matrimonio. Il vigile sarà però talmente preso dalla Costa da far pensare che ormai non ci siano più speranze di migliorare la situazione. Samuel chiederà consigli a Serena e Manuela per riuscire a riappacificarsi con Micaela. Le sorelle Cirillo sapranno dargli il sostegno che cerca?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Rosa e Don Antoine sommersi dalle critiche

Rosa ha trovato un grande aiuto in Don Antoine. Il sacerdote l’ha salvata da una rissa e sta cercando di impedire che la Picariello venga di nuovo attaccata dai suoi vicini. Il religioso potrebbe addirittura dare una mano a Manuel, nei guai con Pasquale, ed essere l’unica persona con cui il bambino si confiderà. Il rapporto sempre più stretto tra la sorella di Eduardo e il religioso comincerà però a scatenare qualche critica. I parrocchiani non vedranno di buon occhio che i due passino sempre più tempo insieme e su di loro fioccheranno malelingue. Damiano invece sarà molto contento che la sua ex e suo figlio possano contare su Antoine e che lui vigili sulla situazione in sua assenza.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Silvia e Michele spingono Guido ad allontanarsi da Claudia ma…

Claudia non molla la presa su Guido. La presenza del Del Bue è per lei molto rassicurante e ne ha bisogno per affrontare le prossime sfide. La Costa lo vorrà vicino quando arriverà il giorno del suo debutto. Il vigile le prometterà il suo sostegno e la sua stima incondizionata e Silvia e Michele, spettatori di questa assurda situazione, cercheranno di farlo ragionare. I due sproneranno Guido a lasciar perdere Claudia e a concentrarsi su Mariella, che sta soffrendo tantissimo e che ha scoperto tutto. Ma Guido non sembrerà curarsi di nulla, anzi continuerà a non voler abbandonare il fianco della sua talentuosa amica.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Samuel chiede aiuto a Serena e a Manuela

Mariella non saprà più che fare e il suo matrimonio sembrerà giunto davvero al capolinea. Problemi di coppia anche per Samuel. Dopo aver rivelato a Micaela di volere più romanticismo e non trasgressione nella loro coppia, il Piccirillo si è trovato a gestire la furia della sua compagna, che gli ha voltato le spalle e che sembra non avere proprio intenzione di dargli retta. Il ragazzo chiederà aiuto a Serena e a Manuela, nella speranza che le due sorelle gli diano i consigli giusti per salvare la sua relazione. Ma le due saranno davvero in grado di sostenerlo come lui spera o si troveranno pure loro in difficoltà?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.