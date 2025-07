Un Posto al Sole Anticipazioni dal 14 al 18 luglio 2025: Michele sconvolto, Agata è in fin di vita!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa succederà nelle puntate di Un Posto al Sole in onda dal 14 al 18 luglio 2025 come di consueto su Rai 3 alle ore 20.50. Ecco le anticipazioni degli episodi della soap per la prossima settimana.

Lunedì 14 luglio 2025

Michele, impegnato nella preparazione della trasmissione radiofonica dedicata al caporalato, sta per ricevere una notizia a dir poco sconvolgente. Intanto, il piccolo Antonio è molto triste per l'assenza di Eugenio, il quale è stato ricoverato in ospedale. A causa del suo stato d'animo, il bambino non accetta di essere consolato da nessuno dei suoi parenti. Tuttavia, grazie a Viola, una telefonata risolleverà l'umore di Nicotera junior.

Martedì 15 luglio 2025

Michele non ha alcun dubbio: dietro l'incidente di Agata si nasconde Gennaro. Il giornalista è pronto a tutto pur di smascherarlo. Intanto, Marina e Roberto hanno una possibilità di potersi liberare del nuovo amministratore delegato dei Cantieri, appunto Gagliotti senior, che, invece, si trova in una situazione difficile: dopo il confronto con Okoro, si rende conto di non avere scampo. Nel frattempo, Luca è triste al pensiero di tutti i sacrifici che fanno le persone che gli vogliono bene per stargli accanto e proteggerlo, in primis Giulia. Al contempo, quest'ultima, determinata a restargli vicino, sta cercando una soluzione per continuare a vivere insieme.

Mercoledì 6 luglio 2025

Dopo l'incidente, Agata continua ad essere in gravi condizioni. Michele, sempre più convinto che ci sia lo zampino di Gennaro, è determinato come non mai a far venire a galla la verità su ciò che è accaduto. Intanto, Giulia, preoccupatissima, installa una telecamera di sorveglianza per controllare Luca in sua assenza. Lui non accetta la cosa di buon grado, ma sta di fatto che la sua malattia sta progredendo rapidamente.

Giovedì 17 luglio 2025

Eugenio ha scelto di farsi operare a Milano, e Viola è piuttosto scossa. Quest'ultima, allora, sta valutando di optare per una soluzione inaspettata, tanto che diventerà ancora più evidente quanto sia ancora legata al suo ex marito. Come reagirà Damiano? Intanto, Roberto sta cercando di contenere la furia di Gennaro, e per farlo si sta avvalendo del prezioso aiuto di Marina ed Elena. Lo spietato imprenditore, infatti, è nervoso come non mai dopo la messa in onda del programma radiofonico di Michele. Giulia, invece, sembra più serena da quando ha installato la telecamera alla Terrazza per controllare gli spostamenti di Luca in sua assenza.

Venerdì 18 luglio 2025

Michele è alla ricerca di un indizio che possa aiutarlo a far emergere la verità sulla misteriosa scomparsa di Assane. Intanto, Roberto deve gestire sia i contrasti con Gennaro che la querela mossa da Alberto. Elena, invece, lancia un accorato appello a Filippo affinché resti accanto al padre in questo momento molto delicato. Nel frattempo, Viola, che ha deciso di accompagnare Eugenio a Milano per non lasciarlo solo durante l'operazione, si appresta a comunicarlo a Damiano.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.