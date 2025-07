Un Posto al Sole Anticipazioni 15 luglio 2025: Gennaro è al capolinea?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole in onda il 15 luglio 2025. Nell'episodio della Soap di Rai3 Gennaro avrà un duro scontro con Okoro e capirà di essere finito nei guai. Michele, Marina e Roberto avranno finalmente modo di smascherarlo e fermarlo?

Gennaro potrebbe trovarsi in difficoltà e stavolta sia Michele che Marina e Roberto potrebbero avere le carte giuste per liberarsi di lui e smascherarlo. Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 15 luglio 2025, alle ore 20.50 su Rai3, Gagliotti avrà un duro scontro con Okoro e comprenderà di essere finito nei guai. I Ferri cominceranno a capire di avere una possibilità per liberarsi del loro nuovo e scomodo AD mentre Luca si renderà conto di tutti i sacrifici che le persone che gli stanno accanto stanno facendo per aiutarlo e si sentirà in colpa. Giulia sarà sempre più determinata a trovare un modo per permettere al De Santis di vivere con lei per sempre. Vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Un Posto al Sole Anticipazioni 15 luglio 2025: Michele pronto a smascherare Gagliotti

Michele è in pensiero per Agata e spera che la donna si riprenda il prima possibile. Saviani è certo che dietro quello che le è successo si nasconda la mano di Gennaro ed è determinato a smascherare Gagliotti e tutti i suoi sporchi traffici, che stanno mietendo vittime tra chi ha i mezzi per metterlo in difficoltà. Il giornalista vuole accelerare il passo e stanare una volta per tutte il criminale, che ha ormai superato ogni limite. E i tempi per riuscirci sembreranno essere arrivati.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Marina e Roberto pronti all’attacco

Nonostante il voto di Chiara abbia sancito l’elezione di Gennaro come AD, Marina e Roberto non hanno gettato la spugna. Nemmeno i comportamenti dispotici e fastidiosi di Gagliotti li hanno fatti desistere dal loro obiettivo: fermare l’imprenditore. La nuova direzione che hanno preso i Cantieri Flegrei Palladini lascia tutti perplessi e la brusca virata sul commercio low cost non sta giovando all’immagine dell’azienda nautica, da sempre votata al lusso. Ma Gennaro comincerà a mostrare il fianco e a dare ai coniugi Ferri l’idea di poter agire per frenarlo. Sì perché un duro scontro con Okoro farà capire al perfido manager di essere finito nei guai e stavolta sino al collo.

Giulia pronta a tutto per Luca, ecco cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole

Luca ha accettato di tornare a Napoli spinto dall’amore di Giulia ma non vuole comunque ancora pesare su di lei e sulle persone che lo amano. Il De Santis si accorgerà sempre di più della fatica dei suoi cari, che stanno facendo di tutto per stargli accanto e per sostenerlo durante gli episodi, sempre più duri, della sua malattia, e si sentirà ogni giorno più in colpa. Giulia invece non si lascerà condizionare da nulla e da nessuno e proseguirà nel voler trovare un modo che permetta a Luca di vivere con lei e di non doversi mai trasferire in qualche struttura di sostegno. E avrà in mente una soluzione che potrebbe risolvere tutto!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 14 al 18 luglio 2025.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.