Un Posto al Sole Anticipazioni 14 luglio 2025: Michele sconvolto, Agata rischia di morire!

Anticipazioni TV

Vediamo le anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole in onda il 14 luglio 2025. Nell'episodio della Soap di Rai3 Michele scoprirà una tremenda notizia: Agata ha avuto un terribile incidente. Sopravvivrà?

Michele sta per essere sconvolto da una nuova brutta novità. Le anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata in onda il 14 luglio 2025, alle ore 20.50 su Rai3, Saviani si preparerà per la sua trasmissione radiofonica dedicata al caporalato ma verrà profondamente turbato dalla notizia che Agata ha avuto un terribile incidente e che rischia di morire. Intanto il piccolo Antonio sarà molto preoccupato per suo padre, la cui assenza si fa sentire. Grazie a Viola il bambino ritroverà il sorriso. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Michele pronto a trovare Assane a ogni costo

Michele è determinato a trovare Assane e a smascherare Gennaro pubblicamente. Ora che Elena ha finalmente capito di che pasta sia veramente fatto Gagliotti, Saviani può tornare a lavorare in radio senza più problemi. La Giordano gli ha promesso di dargli una mano e di lasciargli carta bianca con la sua trasmissione radiofonica, dedicata al caporalato. Michele è contento di poter riprendere in mano il suo progetto e ha anche deciso di seguire una pista più concreta, rispetto a quella tracciata da Agata, per ritrovare l’operaio, scomparso nel nulla e senza che nessuno, probabilmente per paura, ne denunciasse la scomparsa.

Michele sconvolto dall’incidente di Agata, ecco cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole

Michele è felice di poter riprendere il suo lavoro in radio senza più dover combattere con Elena e spera che la trasmissione sul caporalato faccia breccia nella coscienza della gente e la porti persino ad aiutarlo a scoprire cosa sia successo ad Assane. Per il Saviani sono però in arrivo altre brutte notizie, quelle che non avrebbe mai voluto sentire. Mentre si preparerà per registrare, gli arriverà la telefonata da parte dell’ospedale. Agata ha avuto un brutto incidente e purtroppo sarà in pericolo di vita.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Antonio in ansia per suo padre Eugenio

Eugenio è peggiorato e deve essere operato d’urgenza. Viola è molto spaventata per quello che sta succedendo e si sente anche in colpa per quello che gli è capitato. La vita di Nicotera non è stata più la stessa da quando si sono separati. A soffrire di questa situazione sarà anche il piccolo Antonio, che sarà preoccupato per l’assenza di suo padre. Viola riuscirà però a risolvere la situazione in parte e far stare meglio suo figlio, con una telefonata che farà sorridere il figlio.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 14 al 18 luglio 2025.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.