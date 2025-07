Un Posto al Sole Anticipazioni 16 luglio 2025: Giulia "spia" Luca ma è per il suo bene!

Anticipazioni TV

Vediamo le anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole in onda il 16 luglio 2025. Nell'episodio della Soap di Rai3 Giulia piazza una telecamera per controllare Luca. Riuscirà a correre da lui in caso di bisogno?

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 16 luglio 2025, alle ore 20.50 su Rai3, Giulia troverà un modo per tenere d’occhio Luca e per dargli una mano qualora venga colpito da uno dei suoi attacchi. La Poggi installerà una telecamera di sorveglianza per controllare tutte le volte che l’ex primario uscirà in sua assenza e ovviamente tutto questo verrà fatto con l’ok del De Santis, che continuerà a sentirsi sempre più in colpa. Il medico si sta rendendo conto che la sua malattia sta peggiorando di giorno in giorno e che, purtroppo, le cose non andranno più bene come prima. Intanto Michele sarà sempre più preoccupato per Agata, le cui condizioni saranno gravissime. Saviani sarà anche più che mai convinto che nell’incidente sia coinvolto Gennaro e sarà pronto a fermare Gagliotti una volta per tutte. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Giulia combatterà per Luca a ogni costo

Giulia e Luca sono tornati insieme a Napoli con un preciso obiettivo: trovare una soluzione al problema che presto il De Santis dovrà affrontare. Nessuna delle strutture sanitarie visitate fino a ora e nei dintorni, ha convinto la coppia e la Poggi è più che mai determinata a non lasciare che il suo amato viva lontano da lei o peggio in condizioni critiche. È quindi disposta a occuparsi di lui da qui a per sempre. Luca non vuole però essere un peso e lo ha ribadito anche a Renato, molto preoccupato per la sua ex moglie. Ma la madre di Niko è testarda e non starà a sentire nessuno, solo il suo cuore.

Un Posto al Sole Anticipazioni 16 luglio 2025: Giulia “spia” Luca per il suo bene

Giulia è testarda e non si lascerà convincere da nessuno, nemmeno da Luca, a non aiutarlo e a non stargli vicino per sempre. Visto che non hanno ancora trovato una struttura adeguata e probabilmente non succederà mai, la Poggi ha deciso di trovare un’altra soluzione per aiutare il suo amato. Con il suo permesso, piazzerà una telecamera di sorveglianza per controllare le uscite del De Santis in sua assenza. Il medico accetterà questo piccolo aiuto ma sarà sempre più preoccupato e in ansia di costituire un intralcio alla vita di tutti, soprattutto dopo essersi accorto che la sua malattia sta peggiorando sempre più velocemente.

Un Posto al Sole: Michele è scatenato!

Michele è sconvolto dall’incidente di Agata e non riesce a togliersi dalla mente che la donna sia stata vittima della furia di Gennaro. Saviani è sempre più certo che Gagliotti sia coinvolto nella scomparsa di Assane e che abbia preso di mira pure la sensitiva, dopo averla scoperta a indagare su di lui. Non sarebbe la prima volta, visto che anche lui è stato penalizzato dai loschi piani dell’imprenditore. Il giornalista sarà deciso più che mai a smascherare il criminale una volta per tutte e stavolta nessuno lo fermerà.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 14 al 18 luglio 2025.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.