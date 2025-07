Un Posto al Sole Anticipazioni 18 luglio 2025: Elena rivolge a Filippo una toccante preghiera

Anticipazioni TV

Scopriamo le anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole in onda il 18 luglio 2025. Nell'episodio della Soap di Rai3 Elena pregherà Filippo di non abbandonare Roberto in questo momento difficile mentre Viola dovrà informare Damiano di aver deciso di accompagnare Eugenio a Milano. Come reagirà il Renda?

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 18 luglio 2025, alle ore 20.50 su Rai3, Michele farà di tutto per capire cosa sia successo ad Assane e le anticipazioni ci rivelano che comincerà a cercare degli indizi che lo portino nella direzione giusta. Roberto e Marina si troveranno non solo a gestire il loro nuovo amministratore delegato ma anche, purtroppo, la querela di Alberto. Spaventata da quello che sta succedendo, Elena si rivolgerà a Filippo e lo pregherà di non abbandonare suo padre in questo momento così complicato. Viola ha deciso di accompagnare Eugenio a Milano ma dovrà informare Damiano e la sua famiglia, conscia del fatto che questa sua scelta potrebbe non piacere a tutti. Ma vediamo cosa succederà nell’episodio della Soap.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Roberto sempre più in difficoltà

Michele è scatenato più che mai e intende smascherare Gagliotti il prima possibile. Saviani vorrà trovare degli indizi che lo portino a scoprire dove sia finito Assane, la cui scomparsa è per lui – senza ombra di dubbio – collegata a Gennaro. Il giornalista dovrà però stare molto attento, soprattutto perché l’imprenditore ha dimostrato più volte di essere un uomo pericoloso. E di questo se ne sono accorti anche Roberto, Marina ed Elena. Ferri sta tentando in tutti i modi di arginare il potere del nuovo AD dei Cantieri ma purtroppo ogni sua azione, messa in pratica insieme a sua moglie, ha fatto un buco nell’acqua. E a peggiorare la situazione ci si è messo Alberto, che ha deciso di querelarlo dopo il loro incontro poco felice.

Un Posto al Sole Anticipazioni 18 luglio 2025: Elena prega Filippo di stare vicino a suo padre

Roberto ha picchiato Alberto e purtroppo, come era prevedibile, Palladini ha voluto vendicarsi. L’avvocato farà arrivare a Ferri una querela con i fiocchi e lo metterà ancora di più in difficoltà. Elena sarà molto preoccupata per quello che sta accadendo nella sua famiglia e spererà che almeno qualcosa si sistemi. Per questo motivo si rivolgerà a Filippo e lo pregherà di stare vicino al padre in questo momento così difficile. Sartori riuscirà a mettere da parte il rancore che prova per il suo papà, con cui ha avuto numerose discussioni in passato, soprattutto per via di Gagliotti? Di sicuro Filippo ama Roberto ma non siamo sicuri che riesca a dimenticare o meglio a perdonare quanto accaduto tra loro, non molto tempo fa.

Viola seguirà Eugenio a Milano… e Damiano? Ecco cosa vedremo nella puntata di Un Posto al Sole

Viola sconvolgerà tutti, questo è sicuro, e il primo a rimanere senza parole sarà Damiano. La Bruni ha deciso di accompagnare Eugenio a Milano e di stargli vicino in questo momento difficile. La professoressa dovrà però rinunciare alle vacanze organizzate con Damiano ma soprattutto dovrà informare il Renda di questa novità e avrà paura della sua reazione. È infatti prevedibile che il poliziotto non ne sia completamente entusiasta e che in lui si faccia largo il pensiero che la sua compagna possa essere ancora legata, in qualche modo che a lui non piacerà, al suo ex marito. La loro relazione subirà degli scossoni o resterà solida anche dopo questa triste avventura?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 14 al 18 luglio 2025.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.