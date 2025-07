Un Posto al Sole Anticipazioni 17 luglio 2025: Viola sconvolgerà tutti, Damiano per primo. Ecco perché

Anticipazioni TV

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 17 luglio 2025 vedremo Viola prendere una decisione che spiazzerà tutti, Damiano in primis. Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap di Rai3.

Viola si troverà a fare una scelta inaspettata per chiunque. Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 17 luglio 2025, alle ore 20.50 su Rai3, la Bruni scoprirà che Eugenio intende farsi operare a Milano e non a Napoli. Nicotera dovrà quindi partire molto presto e da solo. La professoressa non potrà lasciarglielo fare, non senza qualcuno che gli stia accanto e comincerà a pensare di partire con lui… ma come reagirà Damiano? Intanto il programma di Michele farà infuriare Gennaro e Roberto, Marina ed Elena dovranno cercare di calmarlo. Giulia sarà molto più serena grazie alla telecamera di sorveglianza che ha pizzato alla Terrazza ma quanto durerà questa pace? Vediamo nel dettaglio cosa accadrà nell’episodio della Soap.

Un Posto al Sole Anticipazioni 17 luglio 2025: Viola prende una decisione inaspettata

Eugenio dovrà operarsi e Viola si sente in colpa per non essergli stata vicino in questi anni, in cui – evidentemente – il Nicotera non ha goduto di ottima salute. La Bruni si sentirà responsabile di aver abbandonato l’ex marito che, da quando si sono lasciati, non ha ritrovato (a differenza sua) una stabilità sentimentale. Il magistrato si è lasciato andare e ha sottovalutato i sintomi della sua malattia e per questo, ora, è costretto a sottoporsi a un delicato intervento di bypass. Viola scoprirà che Eugenio vuole farsi operare a Milano e che quindi presto dovrà partire. La madre di Antonio non vorrà lasciarlo solo e valuterà seriamente di seguirlo al Nord, dimostrando di essere ancora molto legata a lui. Ma come la prenderanno Ornella, Raffaele e soprattutto Damiano? Renda capirà o la gelosia lo porterà a fare delle scelte poco felici?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Gennaro è una furia

Michele lo ha promesso: farà tremare Gennaro e lo smaschererà. Saviani si è convinto che nell’incidente di Agata sia coinvolto Gagliotti e vuole stanare il criminale una volta per tutte. Per pungolarlo e farlo infuriare, il giornalista è ricorso alla Radio e al suo programma sul caporalato e sembrerà fare segno. Sì perché Gennaro si arrabbierà moltissimo e Roberto, Marina ed Elena dovranno cercare di frenare la sua rabbia anche se in cuor loro ci sarà tanta soddisfazione nel vederlo così tanto turbato. La vendetta dei Ferri e il piano di Michele potrebbero presto realizzarsi.

Giulia più serena ma quanto durerà? Ecco cosa vedremo nella puntata di Un Posto al Sole

Giulia sta spiando Luca o meglio ha piazzato una telecamera di sicurezza, d’accordo con il De Santis, per controllare i movimenti dell’uomo in sua assenza. Tutto questo per poter correre in suo soccorso qualora ne avesse necessità. Con questa novità la Poggi si sentirà molto più serena ma quanto durerà la sua tranquillità? Luca continuerà a farsi aiutare in questo modo o cercherà un’altra soluzione per non essere un peso?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.