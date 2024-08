Un Posto al Sole Anticipazioni dal 12 al 16 agosto 2024: Rosa racconta i best off della Soap di Rai 3

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Puntate di Un Posto al Sole in onda dal 12 al 16 agosto 2024. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

In attesa della partenza della nuova stagione di Un Posto al Sole, su Rai 3 sono iniziate le Storie di Un Posto al Sole. A Palazzo Palladini, al posto di Raffaele, ritroviamo in portineria Rosa che racconta i best off della fortunata Soap. Con lei ci sarà anche il simpatico Manuel, Marika, Rossella, Roberto Ferri e Pino.

Puntata in onda Lunedì 12 agosto 2024

Nel corso del primo appuntamento settimanale, Rosa ripercorre con i numerosi fan di Un Posto al Sole la travagliata storia di Ferri, Marina e Tommaso.

Puntata in onda Martedì 13 agosto 2024

Nella storia che andrà in onda martedì 13 agosto Rosa ci racconta della grave crisi matrimoniale tra Guido e Mariella.

Puntata in onda Mercoledì 14 agosto 2024

Nella storia di mercoledì Rosa si racconta e parla, del suo allontanamento da Damiano, e quella di Viola ed Eugenio verso un nuovo equilibrio di entrambe le famiglie.

Puntata in onda Giovedì 15 agosto 2024

Salta la messa in onda di Un Posto al Sole!

Puntata in onda Venerdì 16 agosto 2024

Nell'ultimo appuntamento settimanale di Un Posto al Sole Marika e Rosa parlano della triste e dolorosa vicenda che ha coinvolto Diana.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.