Un Posto al Sole Anticipazioni 14 agosto 2024: Rosa racconta la sua storia. Ora tocca a lei!

Anticipazioni TV

Nell’episodio di Un Posto al Sole che vedremo il 14 agosto 2024 su Rai3, Rosa dedicherà la puntata a raccontare di lei e della sua travagliata storia con Damiano. Per la Picariello arriverà il momento di tirare le somme di tutto questo anno.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 14 agosto 2024, alle ore 20.50 su Rai3, Rosa continuerà con i suoi racconti. Stavolta saranno lei e la sua storia le protagoniste dell’episodio della Soap. Le Anticipazioni ci rivelano che riassumerà tutto quello che le è successo in questo anno, a partire dalla sua travagliata storia d’amore con Damiano, ormai innamorato di Viola, sino ad arrivare al momento in cui, ormai disillusa di poter riconquistare l’ex compagno, ha deciso di rimettere in sesto la sua vita e di ricominciare. Ma proprio quando sembrava aver ricostruito la sua serenità, ecco arrivare altri problemi.

Un Posto al Sole: Stop alle puntate inedite, arriva il best off raccontato da Rosa

Un Posto al Sole è andato in vacanza o meglio sono andate in ferie le puntate inedite della Soap. Come lo scorso anno, anche quest’estate non abbiamo però detto addio completamente a Upas ma abbiamo cominciato a seguire il best off della stagione appena conclusa. Rosa è la cantastorie di questi appuntamenti speciali, cominciati il 12 agosto 2024 e che si concluderanno venerdì 23 agosto, per lasciare spazio ai nuovi episodi.

Le prime anticipazioni della nuova stagione di Un Posto al Sole ci rivelano che nelle nuove puntate qualcuno se la vedrà molto male e forse qualche personaggio finirà per doverci salutare per sempre. Continuerà la faida tra Roberto e Ida, con Marina sempre più preoccupata e irritata con il marito e proseguirà pure la crisi tra Guido e Mariella. I coniugi Del Bue saranno chiamati a fare delle scelte per troppo tempo rimandate.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Rosa racconta la sua storia nella puntata del 14 agosto 2024

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda su Rai3 il 14 agosto 2024, Rosa si concederà del tempo per parlare di sé e della sua relazione travagliata con Damiano. Nel corso di tutto quest’anno, la Picariello ha sperato di poter recuperare il suo rapporto con l’ex ma si è trovata a gestire la nuova relazione del Renda con Viola e l’ormai fine del loro amore. La mamma di Manuel ha però compreso di poter contare sempre sul padre di suo figlio ed è rimasta sconvolta davanti alla sua proposta di trasferirsi da lei, per proteggerla dai criminali che hanno più volte tentato di cacciarla da casa sua e che si sono purtroppo rivelati legati al boss Torrente.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Le mille difficoltà di Rosa

Rosa ha affrontato diverse difficoltà in quest’anno. Non solo ha dovuto dire addio per sempre a Damiano ma ha anche confessato a Viola le sue debolezze. Rimarrà sempre impresso il momento in cui la Picariello ha quasi pregato la Bruni di lasciarle una possibilità con il Renda, confessandole che la sua relazione con Damiano e l’essere madre di Manuel, sono state le uniche gioie della sua esistenza.

Capito però di non poter forzare la mano e di non poter combattere per un amore che non ha più, Rosa si è fatta da parte e ha combattuto per non perdere la sua casa. La ragazza si è guadagnata la stima di Giulia e di Raffaele, che le ha lasciato più volte la portineria ma ha anche saputo difendersi dalle insidie di Sergio e aiutare Marika ad aprire gli occhi. Chissà se nella nuova stagione sarà in arrivo un nuovo amore o comunque una nuova felicità. E chissà se il postino Pino, che le sta facendo una corte serrata, riuscirà a conquistare il suo cuore.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole 12 al 16 agosto 2024.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.