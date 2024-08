Un Posto al Sole Anticipazioni 12 agosto 2024: Rosa cantastorie di Palazzo Palladini!

Anticipazioni TV

Le puntate inedite di Un Posto al Sole sono andate in vacanza ma Palazzo Palladini ci fa compagnia anche durante le ferie estive. Rosa ha preso il posto di Raffaele in portineria ed è lei a fare da voce narrante agli episodi speciali - i best of della stagione appena conclusa - in onda durante la pausa estiva della Soap.

Da Lunedì 12 agosto 2024, Un Posto al Sole va in vacanza o meglio si prenderà una piccola pausa con le puntate inedite ma continuerà a farci compagnia nelle settimane centrali di agosto 2024, compresa quella di Ferragosto. Come già accaduto lo scorso anno, Upas proseguirà con la sua messa in onda ma invece che nuovi episodi ci sarà un racconto dei momenti salienti di questo lungo anno passato insieme agli inquilini di Palazzo Palladini. A farci da cantastorie sarà Rosa, rimasta a Napoli per sostituire Raffaele in portineria. Ma vediamo insieme tutti i dettagli di queste settimane “particolari” in compagnia dei best off della Soap di Rai3.

Un Posto al Sole: da lunedì 12 agosto 2024 i best off della stagione

Da lunedì 12 agosto 2024, Rosa prenderà il posto di Raffaele in portineria. Con quasi tutti gli inquilini di Palazzo Palladini assenti per le vacanze, la Picariello avrà modo di riflettere su tutte le vicende che ci hanno accompagnato in questo lungo anno. La mamma di Manuel ci farà da cantastorie e ci porterà a riscoprire i momenti salienti della Soap, che per le settimane centrali di agosto 2024 si prenderà una pausa dagli episodi inediti.

Un Posto al Sole tornerà con le nuove puntate a partire dal 26 agosto 2024 e alcuni spoiler ci rivelano che le trame in arrivo prevedono vicende macchiate di sangue e ulteriori problemi sia per Roberto e Marina che per Guido e Mariella. In attesa di scoprire cosa succederà nella nuova stagione, che comincerà appunto lunedì 26 agosto 2024, Rosa ci porterà a fare un viaggio indietro nel tempo, per ricordare le vicende più importanti – e molto spesso drammatiche – che si sono succedute in questi mesi. Ogni giorno ci sarà un racconto diverso e questo sarà molto utile per affrontare le novità che ci attendono alla fine del mese.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Rosa racconta le vicende più importanti della Soap

Da lunedì 12 agosto a venerdì 23 agosto 2024 – esclusi sabato e domenica, come sempre – Rosa racconterà i momenti più importanti dell’anno appena passato. Tra gli argomenti che verranno trattati ci sarà la crisi matrimoniale di Guido e Mariella, la questione della custodia di Tommaso, Rossella che scappa dall’altare e la drammatica storia di Diana. Insomma saranno due settimane molto intense, nelle quali la Picariello avrà però una bella sorpresa: un corteggiatore. Pino, il postino di Palazzo Palladini, cercherà di conquistare il suo cuore. Ci riuscirà?

Una curiosità: l’attore che interpreta Pino, Antimo Casertano, è il vero compagno di Daniela Ioia, ovvero Rosa. I due hanno un figlio di nome Jacopo.

Anticipazioni Un Posto al Sole: la storia di Roberto, Ida, Marina e Tommaso al centro della puntata della Soap

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 12 agosto 2024 alle ore 20.50, Rosa ci riporterà indietro nel tempo – neanche troppo lontano – per riassumere – con scene inedite – la drammatica storia del piccolo Tommy. Non è ancora chiaro quale sia il futuro del piccolo ma è certo che non se la sia passata tanto bene sin da quando, con mamma Lara, ha subito ripetuti avvelenamenti, per costringere Ferri a stare vicino alla Martinelli.

Roberto e Marina hanno però scoperto che Lara non era la vera madre di Tommaso e che la ragazza spacciata per baby sitter era in realtà la vera mamma del piccolo, costretta – per povertà – a cedere suo figlio. Ida ha cercato di recuperare il rapporto con il suo bambino e quando Lara ha deciso di confessare tutto e di allontanarsi dal bambino, è cominciata una dura lotta – tutt’ora irrisolta – per la custodia del neonato.

A non volersi separare da lui è soprattutto Ferri, che ha finito non solo per prendere accordi con Madga – la zia di Ida – ma anche a tentare di uccidere Lara, di screditare Ida agli occhi del giudice e a rischiare persino il suo matrimonio con Marina.

Questa storia continuerà a farci compagnia anche nelle puntate inedite e forse da fine agosto in poi scopriremo come andrà finire, nella speranza che Roberto non combini qualcosa di irrecuperabile.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.