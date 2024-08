Un Posto al Sole Anticipazioni 16 agosto 2024: Rosa ricorda la tragica vicenda di Diana

Anticipazioni TV

Nell’episodio di Un Posto al Sole del 16 agosto 2024 su Rai3, Rosa racconterà e riassumerà la tragica storia di Diana. Scopriamo le Anticipazioni e le Trame dell'episodio della Soap.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 16 agosto 2024, alle ore 20.50 su Rai3, Rosa continuerà a raccontare le “storie di Palazzo Palladini”. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Picariello, insieme a Marika, riassumerà la tragica vicenda di Diana, finita in un gioco sporco che ha rischiato di ucciderla. L’architetto, prima amante di Alberto e poi sincera confidente e amica speciale di Nunzio, ha avuto a che fare con Flavio Bianchi e il boss Torrente e solo dopo il suo tentato omicidio, il Cammarota e la Polizia sono riusciti a comprendere alcuni dei piani più subdoli del capo dei criminali del quartiere.

Un Posto al Sole: Rosa cantastorie di Palazzo Palladini per Ferragosto 2024

Un Posto al Sole non è andato in vacanza o meglio non ha lasciato il suo posto su Rai3 nell’estate 2024. La Soap si è presa una pausa con le puntate inedite e ha proposto, per le settimane centrali di agosto 2024 - compresa quella Ferragosto 2024 – il best off della stagione appena conclusa. Non si tratta solo di riassunti e repliche ma di una vera e propria narrazione dei momenti più importanti passati in questo lungo anno e che hanno segnato le trame di Upas. A raccontarli c’è Rosa, dalla portineria del palazzo, che ora gestisce in assenza di Raffaele. Le narrazioni continueranno anche la prossima settimana mentre gli episodi inediti arriveranno il 26 agosto prossimo.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Rosa racconta la vicenda di Diana

Diana Della Valle è comparsa nelle puntate di Un Posto al Sole come architetto scelto da Alberto, per occuparsi dell’ampliamento dello studio del Palladini e di Niko. Tra lei e l’avvocato, papà di Federico, è nata una relazione – senza alcun impegno – finita a causa di Clara e della strana situazione che si era creata tra Alberto, la sua allora compagna e il piccolo Fede.

Dopo aver rotto definitivamente con Alberto, Diana ha cominciato ad avvicinarsi da una parte a Nunzio – triste per il fidanzamento e il matrimonio di Rossella – e da una parte a Flavio Bianchi, un losco imprenditore, che ha finito per mettere l’architetto in seri guai. La relazione parallela con Flavio e con Nunzio, a cui si affeziona piuttosto velocemente, ma soprattutto la scoperta dei traffici illeciti del Bianchi, portano La Della Valle a vivere nell’inquietudine. Ormai convinta – anche grazie al Cammarota – di dover dire tutta la verità e di voler aiutare gli inquilini del palazzo di Rosa, la ragazza decide di recarsi da Niko e confessare. Ma purtroppo per lei non fa in tempo ad arrivare dal Poggi perché viene brutalmente investita.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Diana e Nunzio insieme per sempre?

L’incidente di Diana avviene proprio mentre Rossella capisce di amare Nunzio e di voler stare con lui. Ma la brutta avventura dell’architetto, che finisce in coma, fa sì che la ragazza non possa dichiararsi al Cammarota, troppo in ansia per la sua amica e sempre al suo capezzale. Il figlio adottivo di Franco riesce a riprendersi solo quando l’architetto si sveglia ma promette di starle accanto per aiutarla nella difficile riabilitazione che l’attende e che non le garantirà comunque una totale guarigione.

Da allora i destini di Nunzio e Diana sembrano essere legati per sempre e Ross è costretta a stare a guardare. Nelle ultime puntate della Soap, i due sono partiti per le vacanze insieme mentre la Graziani è rimasta a Napoli per lavorare. Chissà se nei prossimi episodi, gli inediti in partenza il 26 agosto 2024, il Cammorata capirà di essere ancora innamorato di Rossella e cercherà in qualche modo di farglielo sapere. Insomma siamo in attesa di capire se ci sia un futuro per la coppia che ci ha fatto tribolare per quasi tutto un anno.

