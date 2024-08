Un Posto al Sole 15 agosto 2024: Ecco cosa andrà in onda su Rai3 a Ferragosto 2024

Anticipazioni TV

Ferragosto 2024 è arrivato anche per Un Posto al Sole, la Soap di Rai3. Scopriamo insieme cosa andrà in onda il 15 agosto 2024.

Programmazione particolare per Un Posto al Sole nella settimana di Ferragosto 2024. La Soap ha deciso di non andare totalmente in vacanza ma di prendersi qualche giorno di riposo dalle puntate inedite. A Palazzo Palladini è rimasta Rosa, che si occupa non solo di tenere a bada la vita del palazzo ma anche di raccontare e di riassumere le vicende accadute in un lungo anno, concluso lo scorso 9 agosto 2024.

Un Posto al Sole: Le Storie di Palazzo Palladini a Ferragosto 2024

Nella settimana di Ferragosto 2024 ma anche dal 19 al 23 agosto 2024, Un Posto al Sole non andrà in onda con le puntate inedite. Negli episodi che vedremo nelle settimane centrali dell'estate, sono state previste le Storie di Palazzo Palladini con Rosa cantastorie delle vicende più importanti dell'ultimo anno appena passato. La Picariello è rimasta a Napoli e ha ricevuto da Raffaele il compito di occuparsi della portineria. Insieme a lei ci sono Ferri, Manuel e Marika ma anche il postino Pino, che le fa la corte. La Picariello concluderà la prima settimana di puntate speciali e di best off, con la vicenda drammatica di Diana e le sue conseguenze sul rapporto tra Nunzio e Rossella. Le puntate inedite di Upas arriveranno invece il 26 agosto 2024.

Un Posto al Sole Anticipazioni: ecco cosa andrà in onda il 15 agosto 2024

Le Storie di Palazzo Palladini non si fermeranno nemmeno il giorno di Ferragosto 2024. Nella puntata in onda il 15 agosto 2024, alle ore 20.45 su Rai3, Rosa continuerà a farci compagnia con i suoi racconti e dopo aver parlato di sè e della sua relazione con Damianio, finita per sempre con l'arrivo di Viola nella vita del Renda, ci ricorderà cosa è successo tra la Bruni e Nicotera. La figlia di Ornella e suo marito Eugenio hanno cercato di salvare il loro matrimonio per diverso tempo ma poi, capito che ormai nulla avrebbe aiutato, i due hanno scelto di allontanarsi, trovando piano piano un altro equilibrio, che ha permesso loro di rimanere in buoni rapporti.

Anticipazioni Un Posto al Sole: ecco quanto torneranno le puntate inedite della Soap

Un Posto al Sole continuerà con il best off sino al 23 agosto 2024. Rosa proseguirà con i suoi racconti ancora per qualche puntata e saranno ancora tanti gli argomenti che la Picariello tratterà, riassumendoli e facendoceli ricordare per prepararci alle nuove puntate, in arrivo il 26 agosto 2024. È questa la data di inizio della nuova stagione della Soap che, stando alle prime anticipazioni, si apriranno con un drammatico evento e che vedranno concludersi alcune storie rimaste in sospeso nel finale di stagione. E a dover risolvere situazioni rimaste irrisolte non saranno soltanto Guido e Mariella e Roberto e Ida ma anche Alberto, Clara ed Eduardo… e per il Sabbiese non sembra che le cose siano destinate ad andare bene.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole 12 al 16 agosto 2024.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.