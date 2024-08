Anticipazioni TV

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 13 agosto 2024 su Rai3, Rosa racconterà la crisi matrimoniale tra Guido e Mariella. Scopriamo insieme tutti i dettagli e le Anticipazioni dell’episodio della Soap.

Tornano i racconti di Rosa e nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 13 agosto 2024, alle ore 20.50 su Rai3, la Picariello tornerà indietro nel tempo – molto recente – e ci riassumerà la crisi matrimoniale tra Guido e Mariella. Complice il ritorno di Claudia e una brutta lite avuta dai due prima dell’arrivo della Costa, i coniugi Del Bue si sono allontanati. Riuscirà la vacanza a Palinuro a salvare il salvabile e a permettere ai genitori di Lollo di ritrovarsi?

Un Posto al Sole: Rosa racconta i best off della Soap

Un Posto al Sole si prende una piccola pausa con le puntate inedite ma rimane a farci compagnia nelle settimane centrali di agosto, compresa quindi quella con Ferragosto. Gli episodi che saranno trasmessi su Rai3 saranno un best off della stagione appena conclusa e ci traghetteranno sino al 26 agosto 2024, quando Upas riprenderà da dove aveva lasciato con nuove e avvincenti trame. A raccontare i momenti salienti dell’anno appena trascorso sarà Rosa, al timone di Palazzo Palladini come sostituta di Raffaele e pronta a fare un passo indietro nel tempo, per ricordare le vicende più significative vissute sino a ora. Con lei ci saranno Marika e successivamente anche Manuel, tornato da Gaeta. Le puntate non saranno solo delle semplici repliche ma ci saranno anche contenuti inediti e scene mai viste.

Un Posto al Sole Anticipazioni 13 agosto 2024: Rosa racconta la crisi tra Guido e Mariella

Dopo aver raccontato la triste storia di Tommaso nella puntata di Un Posto al Sole del 12 agosto 2024, Rosa si troverà a raccontare la crisi matrimoniale di Guido e Mariella. La Picariello ci porterà indietro nel tempo per riscoprire le origini di quanto accaduto e comprendere come mai il Del Bue si sia così tanto allontanato dalla moglie. Si partirà dai momenti di tensione e rabbia tra i due, con Silvia e Michele ad aiutarli, sino ad arrivare al ritorno di Claudia Costa e alla sbandata del vigile per lei. Si concluderà con il discorso gelido di Guido alla moglie e con la richiesta disperata dell’Altieri, desiderosa di risolvere la questione e di dare a Lollo un po’ di pace e tranquillità, convincendo il consorte a partire a Palinuro con loro.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Cos’è successo a Guido e Mariella?

La crisi matrimoniale tra Guido e Mariella dura da diversi mesi. Le cose sono peggiorate di giorno in giorno e da un litigio scatenatosi tra i due, si è arrivati a una vera e propria rottura. Tutto è cominciato con Guido stanco dell’atteggiamento della moglie e desideroso di pace e serenità. Mariella ha però continuato la sua guerra prima con Serena e poi con le gemelle Cirillo, alimentando il fastidio del consorte e portandolo a non poterne più né di questo né dei continui gossip alimentati da lei e da Bice, con cui Guido avrebbe voluto non avere più a che fare, soprattutto dopo la storia di Sergio.

Mariella ha però continuato a fare di testa sua e la tensione è arrivata alle stelle, sino a scoppiare con il ritorno di Claudia Costa, affascinante vecchia amica di Guido, per cui il Del Bue ha perso la testa, arrivando a mettere in dubbio il suo amore per la moglie e a tradirla. La crisi non è purtroppo ancora rientrata e dovremo aspettare la fine della “pausa estiva” per scoprire se le cose, con il viaggio a Palinuro, siano migliorate almeno un po’.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole 12 al 16 agosto 2024.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.