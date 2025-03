Un Posto al Sole Anticipazioni 4 marzo 2025: Alice delusa da Vinicio. Riuscirà a perdonarlo?

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata di Un Posto al Sole del 4 marzo 2025. Nell'episodio della Soap di Rai3, Alice farà molta fatica a perdonare Vinicio per non aver rispettato il loro patto mentre Giulia cercherà di aiutare Rosa a trovare il coraggio di voltare pagina.

Un Posto al Sole ci attende con un altro emozionante episodio, martedì 4 marzo 2025, sempre alle ore 20.50 su Rai3. Le anticipazioni della puntata ci rivelano che Alice cercherà di ritrovare la calma dopo il tradimento di Vinicio. La Pergolesi è molto turbata dal comportamento del ragazzo e avrebbe sinceramente voluto che lui mantenesse il riserbo su quanto da lei rivelato in estrema confidenza. Michele non si perderà d’animo e sarà pronto ad affrontare la prepotenza di Gagliotti con un’intervista. Saviani sarà convinto di poterlo mettere al muro ma succederà davvero così? Giulia si renderà conto del malessere di Rosa e della sua incapacità di lasciarsi andare con Pino. La Poggi cercherà di aiutarla e ne parlerà anche con Raffaele, affinché anche lui possa dare una mano. Valeria non vorrà perdere terreno con il suo compagno e farà una sorpresa a Niko per festeggiare insieme il Carnevale.

Un Posto al Sole Anticipazioni 4 marzo 2025: Alice delusa da Vinicio!

Alice ha smascherato Michele rivelando a Vinicio delle indagini di Saviani. La ragazza non avrebbe però mai voluto che il suo innamorato andasse a parlarne con suo fratello, mettendo Saviani nei guai. La Pergolesi si è accorta che in Radio la tensione è palpabile e che il giornalista è sempre più nervoso e ha ragione di esserlo, visto il duro faccia a faccia che ha appena avuto con Gennaro. Gagliotti ha minacciato Michele e gli ha fatto capire di essere pronto a vendicarsi di lui. Alice si sentirà in colpa e farà fatica a superare il tradimento di Vinicio, che non ha rispettato i loro patti. Sarà la fine del loro giovane amore?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Michele riparte all’attacco

Le minacce di Gennaro non hanno fermato Michele, anzi lo hanno spinto a fare una mossa che gli permetterà di mettere Gagliotti con le spalle al muro. Saviani sarà pronto a intervistare il manager per cui ha preparato delle domande particolarmente succose e interessanti. Ma Gennaro è passato al contrattacco e ha già chiesto aiuto a Roberto. Per questo non siamo sicuri che il giornalista riuscirà nel suo intento. Il fratello di Vinicio, secondo noi, ha già previsto tutto e intende fare delle brutte sorprese allo speaker imponendogli il silenzio con la forza. Staremo a vedere che succederà ma intanto cominciamo a temere per l’incolumità del padre di Rossella.

Un Posto al Sole Trame e Anticipazioni: Valeria fa una sorpresa a Niko…

Rosa è molto nervosa e purtroppo questo è più che mai evidente. La Picariello non riesce a superare le sue paure e i muri che lei stessa si è costruita intorno. Giulia si renderà conto di quanto la sua amica abbia difficoltà a costruire una relazione con Pino e vorrà aiutarla. Per riuscire a darle una mano, la Poggi ne parlerà con Raffaele, anche lui sinceramente affezionato alla mamma di Manuel e sicuramente disposto a darle una mano. Valeria tornerà all’attacco con Niko. Decisa a non perdere terreno con l’avvocato, che ha deciso di non trasferirsi nel suo appartamento, gli farà una sorpresa per festeggiare al meglio il Carnevale.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 3 al 7 marzo 2025.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.