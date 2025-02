Un Posto al Sole Anticipazioni 21 febbraio 2025: Alice smaschera Michele con i Gagliotti e lo condanna alla loro vendetta?

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame della puntata di Un Posto al Sole del 21 febbraio 2025. Nell'episodio della Soap di Rai3, Alice metterà Michele nei guai rivelando tutto a Vinicio?

Alice ha scoperto una verità sconvolgente e ora non sa cosa fare. Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 21 febbraio 2025 alle ore 20.50 su Rai3, la Pergolesi non saprà come comportarsi con Vinicio e la sua famiglia. La figlia di Elena ha capito che è Michele la persona che sta indagando su Gagliotti e potrebbe tradire Saviani per amore del giovane Gagliotti. Intanto Rosa verrà interrogata di nuovo dal professore di inglese ma stavolta non si lascerà avvilire, alzerà la testa con coraggio e si prenderà la sua rivincita. A darle forza sarà forse il suo rapporto sempre più stabile con Pino. Manuel però comincerà a fare delle domande un po’ scomode alla madre.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Michele sta per mettersi nei guai

Michele è in pericolo. Gagliotti si vendicherà di lui non appena scoprirà che la persona che sta indagando su di lui è proprio il Saviani, lo speaker di Radio Golfo 99. Per il momento il padre di Rossella è salvo ma il cerchio si sta chiudendo e la situazione sta diventando molto critica. Assane ha già pagato per aver tradito Gennaro e presto questa sorte toccherà pure al giornalista. A metterlo ancora più nei guai potrebbe essere una insospettabile Alice, che ha scoperto che è proprio lui la persona che il fratello di Vinicio cerca. Ma la ragazza tradirà davvero Michele?

Un Posto al Sole Anticipazioni 21 febbraio 2025: Alice tradisce Michele?

Alice ha scoperto che Michele sta indagando sui Gagliotti e che ha tutta l’intenzione di far crollare i loschi affari del fratello di Vinicio. La ragazza potrebbe decidere di confessare tutto al suo nuovo amore che le ha fatto ribattere il cuore dopo tanto tempo. La Pergolesi chiederà al giovane di accompagnarla a vedere l’azienda di famiglia e potrebbe scegliere di dirgli, proprio in quel momento, cosa ha scoperto. Ma lo farà davvero oppure deciderà di tenere per sé questa informazione e di non voltare le spalle al Saviani?

Un Posto al Sole Trame e Anticipazioni: Rosa si prende la sua rivincita ma Manuel comincia a fare domande

Tra Rosa e Pino le cose vanno a gonfie vele e la nuova relazione amorosa con il bel postino sta dando buoni frutti. La Picariello sta ritrovando il coraggio che le è mancato per tutto questo tempo e lo dimostrerà a lezione di inglese. Come sempre il professore proverà a metterla in difficoltà ma stavolta lei saprà reagire e si prenderà la sua piccola rivincita. Dovrà però gestire un piccolo problemino. Manuel comincerà a fare delle domande un po’ scomode sul nuovo amico della mamma. Cosa risponderà Rosa a suo figlio? Gli farà capire che Pino è qualcuno molto speciale, che potrebbe diventare parte della loro famiglia?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.