Un Posto al Sole Anticipazioni 3 marzo 2025: Gagliotti minaccia Michele. Saviani è a rischio!

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata di Un Posto al Sole del 3 marzo 2025. Nell'episodio della Soap di Rai3, Gennaro minaccia Michele mentre Filippo e le Cirillo hanno paura del ritorno di Monica.

Michele capirà a sue spese che Gagliotti è un uomo molto vendicativo. Le anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata in onda il 3 marzo 2025 alle ore 20.50 su Rai3, Gennaro avrà la conferma che Saviani è in possesso delle prove che potrebbero metterlo nei guai. Per questo deciderà di avvicinare il giornalista e di minacciarlo. Le sue intimidazioni avranno effetto. Alice si arrabbierà con Vinicio perché il ragazzo ha tradito la sua fiducia. I due avranno una dura discussione. Rosa ha esagerato sia con Manuel che con Damiano e sembra proprio che la Piccirillo non sia riuscita a trattenere il suo disagio. Possibile che la sua paura di lasciarsi andare e di cambiare vita la freni così tanto? Filippo e le sorelle Cirillo avranno paura di dover affrontare Monica mentre Serena sarà fiera – e allo stesso tempo preoccupata – per Manuela.

Un Posto al Sole Anticipazioni 3 marzo 2025: Gennaro minaccia Michele

Alice ha smascherato Michele e lo speaker ora è nei guai sino al collo. Gennaro, avvisato da Vinicio, ha cercato di avere le prove che il Saviani sta complottando contro di lui e purtroppo le troverà. L’imprenditore deciderà di intervenire personalmente per fermare il giornalista e si presenterà davanti a lui per intimidirlo e per fargli capire che qualunque sua mossa sarà punita severamente. Michele non si lascerà frenare dalla paura ma comprenderà di avere le spalle al muro. Alice invece se la prenderà con Vinicio. La ragazza sarà molto delusa dal fatto che il giovane abbia tradito la sua fiducia e abbia confessato tutto al fratello.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Che succede a Rosa?

Manuel ha mostrato gelosia per Pino e la reazione di Rosa è stata fin troppo dura. La Picariello ha finito per prendersela con Damiano e la cosa è stata molto strana. Perché ha avuto questo comportamento sia nei confronti di suo figlio che del suo ex compagno? Possibile che la motivazione sia la sua paura di lasciarsi andare e di cominciare una nuova storia d’amore? È questo che l'ha resa così tanto nervosa e intrattabile? Purtroppo è più che mai plausibile, visto quanto la ragazza fatica ad andare avanti con la sua vita.

Un Posto al Sole Trame e Anticipazioni: Filippo e le Cirillo in ansia per l’arrivo di Monica

La serenità di casa Sartori-Cirillo è ormai un lontano ricordo. Tutta “colpa” delle gemelle ma anche di Roberto, con cui Filippo non ha più buoni rapporti da tempo. Ma nella famiglia comincerà a serpeggiare la paura che Monica, la madre di Serena e delle sue sorelle, possa tornare a Napoli. Succederà davvero? Intanto Serena sarà molto fiera di Manuela ma sarà anche molto preoccupata per lei e per la gestione della sua vita.

