Il Paradiso delle Signore Anticipazioni dal 3 al 7 marzo 2025: Rosa prende una decisione shock, riguarda Tancredi

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni settimanali delle trame della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, la soap in onda su Rai 1. Ecco cosa accadrà nelle puntate in onda dal 3 al 7 marzo 2025.

Il Paradiso delle Signore riapre le sue porte e su Rai 1 approda la nuova stagione della soap che ha fatto appassionare milioni di italiani, con volti noti e new entry pronti a portare scompiglio nel Grande Magazzino milanese. Scopriamo insieme cosa rivelano le Trame delle puntate in onda dal 3 al 7 marzo 2025, in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00. Ecco le Anticipazioni episodio per episodio della Soap.

Il Paradiso delle Signore dal 3 al 7 marzo 2025: Video Riassunto

Guarda il video riassunto qui sotto e poi leggi le anticipazioni complete della Soap per scoprire cosa succederà nelle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda dal 3 al 7 marzo 2025 su Rai1.

Anticipazioni: Anticipazioni settimanali, puntate dal 3 al 7 marzo 2025

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni settimanali: cosa succederà da lunedì 3 marzo 2025 a venerdì 7 marzo 2025

Puntata in onda Lunedì 3 marzo 2025

Dopo l’ennesima discussione con Rosa, Marcello decide di non intromettersi più nel suo rapporto lavorativo con Tancredi. Mentre Enrico è molto preoccupato dopo aver studiato a lungo la cartella clinica di Adelaide, perché le sue condizioni sono molto gravi, Umberto contatta un investigatore trovato per rintracciare la Contessa. Agata cerca l’uomo misterioso che le ha regalato un libro, nel frattempo Delia avanza una nuova proposta ovvero quella di creare le acconciature per il servizio fotografico per la nuova collezione del Paradiso. Tancredi, invece, fa una inaspettata proposta a Rosa. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 3 marzo 2025.

Puntata in onda Martedì 4 marzo 2025

Umberto deve raccontare tutta la verità a Marta e Odile sullo stato di salute di Adelaide ma succede qualcosa che cambia tuto. Delia mostra la prima acconciatura da abbinare all’abito di Botteri, che rimane colpito. A Galleria Milano Moda, invece, Tancredi racconta a Rosa la sua storia con Matilde durante l’intervista e le dà la possibilità di scegliere se pubblicare o meno questa storia, in particolare la parte nella quale confessa che è stato lui a ordinare di incendiare il mobilificio Frigerio. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 4 marzo 2025.

Puntata in onda Mercoledì 5 marzo 2025

Mimmo confessa a Agata di essere lui l’uomo misterioso che le ha regalato il libro e lei non la prende bene. Mentre Rosa è molto combattuta sulla scelta di pubblicare o meno l’intervista integrale di Tancredi, scegliendo di fargli altre domande per chiarirsi le idee, il Sant’Erasmo la sconcerta con una nuova rivelazione. Umberto, invece, trova l’agenda di Adelaide e inizia a seguire una pista per trovarla. Rosa, sotto shock, chiede conferma a Roberto della verità rivelata da Tancredi e lui ammette che anche Vittorio aveva le prove della colpevolezza dell’uomo sull’incendio al mobilificio Frigerio. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 5 marzo 2025.

Puntata in onda Giovedì 6 marzo 2025

Umberto si prepara per un nuovo viaggio in Inghilterra dopo aver contattato l’infermiera di Adelaide che potrebbe svelarle dove si trova la contessa, ma non vuole dire a nessuno dove si sta recando. Marta, sospettosa, ascolta inavvertitamente una conversazione tra il padre e Enrico e nascono così tanti sospetti. Mirella purtroppo non può accompagnare Michelino a Bologna per la serata dello Zecchino d’Oro e chiede a Matteo di sostiturila. Lui accetta subito ma coinvolge anche Odile nel viaggio. Nel frattempo, Botteri vorrebbe far sfilare Delia come modella principale della nuova collezione. Mentre Marta mette all’angolo Enrico chiedendo spiegazioni, Rosa ha deciso cosa fare dell’intervista di Tancredi. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 6 marzo 2025.

Puntata in onda Venerdì 7 marzo 2025

Tutti seguono dal Paradiso l’esibizione di Michelino allo Zecchino d’Oro, mentre Rosa si scontra con Marcello dopo aver deciso di non pubblicare l’intervista d Tancredi. Mentre Roberto convince Mimmo ad accompagnare Agata ad una mostra d’arte, ma lui si sente sempre meno a suo agio. Giulia vede Botteri insieme a Delia ed è molto gelosa, mentre Enrico forse ha capito come curare Adelaide. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 7 marzo 2025.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.