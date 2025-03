Tradimento Anticipazioni 15 marzo 2025: Yesim finisce in prigione. Guzide l'ha denunciata!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Tradimento in onda il 15 marzo 2025 su Canale 5 rivelano che Yesim, denunciata da Guzide, viene arrestata con l'accusa di omicidio!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento sono sconvolgenti. Nell'episodio in onda il 15 marzo 2025 alle 15.05, Ozan e Zelis sono appena stati derubati della loro automobile, quindi si vedono costretti ad avventurarsi nel bosco a piedi. Alla fine, i due arrivano ad una casa, dove degli anziani offrono loro un rifugio e la possibilità di chiamare la polizia per sporgere denuncia. Per fortuna, gli agenti troveranno la macchina, quindi Zelis ed Ozan potranno rincasare. Intanto, Behram raggiunge Oylum per convincerla ad uscire con lui, e promettendole di darle una mano a superare la fine della sua love story con Tolga. Elmas e Guzide, invece, si presentano da Yesim insieme alla polizia. La mora viene arrestata con l'accusa di essere l'assassina di Burcu. Yesim continua a difendere la sua innocenza, assistita da Tarik; però, quando il procuratore sente una registrazione che la inchioda. Allora, la giovane finisce dietro le sbarre!

Tradimento: Ozan e Zelis derubati!

Ozan e Zelis sono stati vittime di un furto: qualcuno li ha derubati della loro automobile. Allora, i due si sono visti costretti ad addentrarsi per il bosco a piedi. Alla fine, riescono a raggiungere un'abitazione, in cui delle persone anziane offrono loro un rifugio, ma anche la possibilità di effettuare una telefona alla polizia in modo tale da sporgere denuncia. Per fortuna, gli agenti riusciranno presto a rintracciare la loro macchina, quindi Ozan e Zelis potranno finalmente fare ritorno a casa dopo questa brutta disavventura!

Oylum esce con Behram. Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Tradimento

Behram sta bussando alla porta di Oylum. Il giovane, come le ha detto esplicitamente dopo aver alzato il gomito, ha iniziato a nutrire un forte sentimento nei suoi confronti, tanto che non è disposto a perdere l'occasione di conquistare il suo cuore. Allora, in seguito al loro bacio - che lei gli ha imposto di dimenticare -, Behram torna all'attacco, sperando di riuscire a convincerla ad uscire con lui. Oylum, visto anche la promessa di Behram di aiutarla a superare la fine della sua love story con Tolga, decide di accettare il suo invito...

Yesim in arresto, nelle Anticipazioni della puntata del 15 marzo 2025 di Tradimento

Guzide è pronta a mettere in atto la sua vendetta contro la sua rivale. Dopo che Yesim ha dato fuoco ai suoi amati libri davanti ai suoi occhi, la giudice è andata in centrale e l'ha denunciata. Ora, Guzide ed Elmas, insieme a degli agenti di polizia, raggiungono l'abitazione della mora, che deve essere arrestata per l'omicidio di Burcu. Yesim, ovviamente, non farà che provare a discolparsi e soprattutto a proclamare a gran voce la sua innocenza, assistita da Tarik, suo avvocato; peccato che il procuratore sentirà una registrazione che la inchioderà. Inevitabilmente, l'assassina finirà dietro le sbarre, dove non avrà vita facile a causa delle compagne di cella che la prenderanno di mira...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Tradimento dal 9 al 15 marzo 2025.

Tradimento va in onda dal lunedì al sabato alle 14:10 e la domenica in prima serata, alle 21:20, su Canale 5.