Tradimento, Puntata Serale: Ecco che cosa succederà Stasera, 9 marzo 2025, su Canale5

Anticipazioni TV

Tradimento ci fa compagnia anche nella prima serata di Canale5. Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata in onda stasera, 9 marzo 2025.

Tradimento torna a farci compagnia nella prima serata di Canale5. L’intricata storia famigliare di Guzide continua ad appassionarci con i nuovi episodi in arrivo stasera, 9 marzo 2025, alle ore 21.30. Ma cosa succederà alla giudice, la cui reputazione è stata distrutta e ha perso l’opportunità di aprire un proprio studio? Scopriamolo insieme ma prima vediamo cosa è successo durante questa lunga ed appassionante settimana, dal 3 all’8 marzo 2025.

Tradimento: ecco cosa è successo nella settimana dal 3 all’8 marzo 2025

La settimana che si conclude oggi, 9 marzo 2025, è stata piuttosto complicata per Guzide e i suoi figli. Ozan ha rivelato a Oylum di aver guadagnato lui i soldi che servivano a sua madre per aprire lo studio legale e di averli ottenuti lavorando per Oltan, ovviamente facendo il gioco sporco. Intanto Behram non sa se rivelare a Oylum che Tolga continua a vedere suo padre nonostante a lei abbia detto di aver chiuso ogni rapporto con lui.

Yesim è tenuta sotto scacco da Oylum e Ozan con alcuni vecchi video che la ritraggono mentre flirta con anziani clienti dell’hotel per riuscire a irretirli e prendere i loro soldi. La donna non vuole perdere sua figlia ed è stata costretta a fare quello che i ragazzi le chiedono, ovvero mettere un virus nel pc di Tarik. Intanto la perfida amante è stata contatta da Nihal, una vecchia fiamma di Tarik, che le ha proposto di ingannare l’avvocato con un finto test di paternità. Yesim ha rifiutato un accordo con lei ma potrebbe presto cambiare idea.

Guzide è stata sfrattata e ha dovuto lasciare il suo appartamento. Tarik, approfittando di una procura concessa anni prima dalla moglie, è riuscito a cacciare l’ex dal loro appartamento e vi si è trasferito con la nuova compagna.

Tradimento: ecco le Anticipazioni delle puntate del 9 marzo 2025

Tradimento torna oggi, 9 marzo 2025, in prima serata su Canale5. Negli episodi che saranno trasmessi questa sera vedremo che il video di Oltan e Ozan finirà nelle mani di Elmas. La donna, decisa a umiliare Tarik, deciderà di pubblicarlo. Yesim sarà sconvolta dall’accaduto e, furiosa, richiamerà Nihal e le dirà di essere pronta a procedere con il suo piano. Spilleranno 500mila dollari all’avvocato facendogli credere che Melis sia sua figlia.

Ozan e Oylum informeranno Guzide del tentativo di corruzione subito dal padre e le riveleranno di non aver ceduto. Ozan aggiungerà di aver cominciato a lavorare per Oltan, con l’obiettivo di mettere le mani ai suoi dati sensibili e riuscire a trovare un modo per ricattarlo. Selin e Ozan si chiariranno e decideranno di continuare a essere amici mentre Taner, un ex socio di Tolga, si ripresenterà dopo anni per chiedere un bonus economico. Umit sentirà e riprenderà la conversazione tra Yesim e Nihal mentre Tarik cadrà nel tranello delle due donne ma offrirà solo 200mila dollari. Elmas leggerà la mail dell’avvocato in merito al test del DNA e deciderà di rivelare tutto a Guzide.

Oltan verrà portato d’urgenza in ospedale e operato. Tolga si sentirà in colpa. Suo padre lo avrà difeso e si sarà preso un proiettile destinato a lui proprio quando stava per chiudere ogni rapporto tra loro e a farlo davanti a Guzide e Oylum.

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10, il sabato alle ore 15.05 e la domenica in prima serata, alle 21.30, su Canale 5.