Tradimento Anticipazioni 3 aprile 2025: Tarik non vuole più divorziare da Guzide!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Tradimento in onda il 3 aprile 2025 su Canale 5: in tribunale Tarik sorprende tutti, dichiarando di voler salvare il suo matrimonio con Guzide!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento, scopriamo che, nella puntata in onda il 3 aprile 2025, alle 14:10, Tarik si presenta all'improvviso a casa di Guzide e chiede scusa sia ad Ozan che ad Oylum: si è reso conto di aver commesso un errore diseredando entrambi. Dopodiché, l'uomo si mette a pedinare l'ex moglie, e così la sorprende a cena insieme a Sezai. Forse perché bramoso di vendetta, o forse perché accecato dalla gelosia, Tarik decide di fare un clamoroso dietrofront. Il giorno del processo, in tribunale, l'uomo dichiara fermamente che vorrebbe tentare di salvare il suo matrimonio con Guzide!

Tradimento: Tarik non si fida...

Tarik è molto sospettoso, quindi sta studiando bene la sua prossima mossa. L'uomo è stato raggiunto da Elmas, la quale aveva una proposta da farle: Guzide avrebbe accettato di concedergli il divorzio, ma soltanto a patto che le desse la metà dei beni acquisiti durante il matrimonio e che si facesse carico per intero le spese legali. Tarik, però, ha il dubbio - ed il timore - che l'ex moglie ed Elmas non stiano cercando di fare altro che incastrarlo. Ma i sospetti dell'avvocato saranno fondati, oppure le sue sono semplici paranoie?

Tarik si scusa con Ozan ed Oylum... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Tradimento

Tarik è pronto a compiere la sua prossima mossa, e a lasciare tutti a bocca aperta. L'uomo si dirige a sorpresa a casa di Guzide, ma perché vuole parlare con Ozan ed Oylum. Tarik, mostrandosi sinceramente pentito, chiede scusa ad entrambi per essere arrivato addirittura a diseredarli. L'avvocato dice loro di augurarsi che possano concedergli il perdono tanto agognato. Tuttavia, almeno in un primo momento, sia Ozan che Oylum lo guardano interrogativi, non riuscendo a capire se Tarik sia davvero onesto, oppure se stia tentando di raggirarli...

Tarik non vuole più divorziare da Guzide, nelle Anticipazioni della puntata del 3 aprile 2025 di Tradimento

Dopo aver chiesto scusa ad Ozan e ad Oylum per averli diseredati, Tarik si mette a pedinare Guzide. Seguendola, l'uomo la sorprende a cena in dolce compagnia: si trova insieme a Sezai, finalmente tornato a piede libero. Tarik è furente. Assetato di vendetta, oppure semplicemente geloso dell'ex moglie, l'avvocato si prepara all'ennesimo "coup de théâtre". Il giorno del processo, Tarik dichiara in tribunale di aver capito di aver commesso più di un grave errore, ma di voler rimediare: il suo obiettivo è quello di fare pace con Guzide affinché insieme provino a salvare il loro matrimonio! Come reagirà lei?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Tradimento dal 30 marzo al 5 aprile 2025.

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10, il venerdì sera anche alle ore 21.35, il sabato alle ore 15.05 e la domenica pomeriggio alle ore 14.30 sempre su Canale 5.