Tradimento Anticipazioni 2 aprile 2025: Yesim aggredisce una donna! Ecco di chi si tratta

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento sono stupefacenti. Nell'episodio in onda il 2 aprile 2025 alle 14:10, Sezai, finalmente, torna a piede libero, ed il merito è di Guzide. Quest'ultima, dopo averlo tirato fuori di prigione, gli mostra la casa che ha preso in affitto per lui, in attesa che ci sia il processo. Intanto, Elmas incontra Tarik per dirgli che Guzide accetterà il divorzio soltanto nel caso in cui lui accetti di cederle la metà dei beni conquistati durante il loro matrimonio, e di pagare tutte le spese legali. Tarik, però, ha il forte sospetto che le due vogliano fargliela sotto il naso. Yesim, invece, sta mettendo le mani addosso a Dilek, pensando che lei sia incinta di Tarik. Temendo che Dilek possa mettere al mondo un bambino che diventerà l'unico erede dell'ingente patrimonio dell'avvocato, la mora la picchia ferocemente, poi la minaccia...

Tradimento: Guzide fa uscire Sezai di prigione!

Sezai se l'è vista davvero brutta. Il povero avvocato, pur continuando a proclamare a gran voce la sua innocenza, non è stato creduto: con l'infamante accusa di essere a capo di un cartello della droga, è stato trattenuto in centrale. Nel momento in cui Guzide lo è venuta a sapere, si è subito adoperata per dargli una mano a venirne fuori. Anzitutto, la donna ha fatto visita al collega che sta seguendo il caso di Sezai, il giudice Afsin, e gli ha chiesto di far andare a processo l'uomo senza custodia cautelare, dato che è in possesso di alcune prove che lo scagionano. Così, grazie al suo intervento, Sezai sta uscendo di prigione. Allora, Guzide gli può mostrare la casa che ha preso in affitto per lui, in attesa che abbia luogo il processo. Sezai le è immensamente grato.

Elmas fa una proposta a Tarik... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Tradimento

Elmas ha chiesto un incontro a Tarik, perché ha qualcosa di molto importante di cui discutere con lui. L'avvocatessa lo mette davanti ad una scelta: se vuole che Guzide gli conceda il divorzio, allora dovrà cederle metà dei beni acquisiti durante gli anni del loro matrimonio, ed in più dovrà farsi carico delle spese legali per intero. Tarik appare pensieroso. L'uomo, infatti, non sa se gli convenga accettare o meno, visto che ha il forte sospetto - ed il forte timore - che la sua ex moglie ed Elmas abbiano escogitato un diabolico piano per incastrarlo...

Yesim picchia Dilek, nelle Anticipazioni della puntata del 2 aprile 2025 di Tradimento

Yesim è una furia cieca. La mora è disposta persino ad uccidere pur di arricchirsi, e lo ha ampiamente dimostrato; infatti, Yesim ha attentato alla vita di Tarik soltanto perché convinta che in questo modo la piccola Oyku avrebbe ereditato seduta stante il suo ingente patrimonio. Quindi, non sorprenderà scoprire che la giovane sta per mettere le mani addosso ad una donna per paura di perdere il suddetto patrimonio. Yesim, temendo che Dilek sia realmente incinta dell'avvocato, e che dunque metterà al mondo il nuovo ed unico erede di Tarik, l'aggredisce fisicamente, poi passa alle minacce: se non vuole fare una brutta fine, le conviene sparire dalla circolazione quanto prima!

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10, il venerdì sera anche alle ore 21.35, il sabato alle ore 15.05 e la domenica pomeriggio alle ore 14.30 sempre su Canale 5.