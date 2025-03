Tradimento Anticipazioni 1° aprile 2025: Guzide pronta a tutto per Sezai!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Tradimento in onda il 1° aprile 2025 su Canale 5: Guzide ce la sta mettendo tutta per tirare fuori dai guai Sezai. Ce la farà?

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento, scopriamo che, nella puntata in onda il 1° aprile 2025, alle 14:10, arriva in città Mualla, la madre di Behram. Il giovane, entusiasta della sua relazione amorosa con Oylum, ne parla con Mualla, alla quale riferisce anche che la sua idea sia quella di convolare a nozze con lei. Tuttavia, Mualla non sembra accogliere con gioia questa notizia. Intanto, Guzide fa visita ad Afsin, il giudice che sta seguendo il caso di Sezai. La donna vuole chiedergli di far andare a processo il suo assistito senza custodia cautelare, dato che ha le prove che mostrano chiaramente che si tratta di un complotto contro di lui!

Tradimento: Behram minaccia Oylum...

Quando Oylum, in seguito alla notte di passione trascorsa con Behram, ha iniziato ad essere tormentata da delle fastidiose nausee mattutine, ha effettuato un test di gravidanza, e così ha scoperto di essere incinta. Sotto shock, è corsa dal nuovo fidanzato per comunicargli la novità, e la sua decisione di abortire quanto prima. Inaspettatamente, però, Behram l'ha minacciata, facendole sapere che, se avesse osato provare a sbarazzarsi del loro bambino, lui l'avrebbe fatta pagare a tutte le persone a lei più care senza alcuna pietà...

Mualla non è molto felice per suo figlio Behram... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Tradimento

Oylum non ne voleva sapere di tenere il bambino che porta in grembo, ma nel momento in cui ha sentito il battito del suo cuore durante l'ecografia, ha iniziato a cambiare idea. Così, è andata da Tolga e gli ha detto a chiare lettere di aver scelto di restare con Behram. Quest'ultimo è al settimo cielo, tanto che è pronto a sposarla e costruire con lei una famiglia. Ora, Behram sta affrontando l'argomento con sua madre, Mualla, appena giunta in città. Peccato che, a differenza sua, la donna non sembri per niente entusiasta all'idea che lui convoli a nozze con Oylum...

Guzide aiuta Sezai, nelle Anticipazioni della puntata del 1° aprile 2025 di Tradimento

Guzide non ha alcuna intenzione di restare a guardare mentre Sezai finisce nei guai nonostante la sua innocenza. Quest'ultimo, infatti, è stato arrestato con l'accusa di essere a capo di un cartello della droga, e non riesce a dimostrare di non essere in alcun modo coinvolto in questa brutta storia. Adesso, la giudice sta incontrando un collega, Afsin, il giudice che sta seguendo il caso di Sezai. Guzide gli chiede espressamente di far andare a processo l'avvocato senza custodia cautelare, dato che ha le prove che mostrano che si tratta di un complotto ai suoi danni!

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10, il venerdì sera anche alle ore 21.35, il sabato alle ore 15.05 e la domenica pomeriggio alle ore 14.30 sempre su Canale 5.