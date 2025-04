Tradimento Anticipazioni 5 aprile 2025: Selin fa una sconvolgente rivelazione a Tolga...

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Tradimento in onda il 5 aprile 2025 su Canale 5: Selin confessa a Tolga che Oylum è in dolce attesa... e lui non reagisce bene.

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento, scopriamo che, nella puntata in onda il 5 aprile 2025, alle 15:10, Tarik riceve la visita di Ilknur in albergo. La donna, a testa bassa, gli chiede di perdonare Yesim, che, sebbene abbia molti difetti, fondamentalmente è una brava persona sinceramente innamorata di lui. Poi, lo supplica di permettere alla nipote di rivedere la piccola Oyku, senza la quale non può vivere. Lui, furioso, la manda via in malo modo. Intanto, Behram presenta Oylum a sua madre Mualla, che però vorrebbe conoscere anche la futura suocera. La giovane, allora, è in difficoltà, dato che non ha ancora informato Guzide del fidanzamento con il moro. Al contempo, Selin sta informando Tolga del fatto che Oylum sia in dolce attesa. Il ragazzo si mette alla guida in stato confusionale, ferma lo scorrimento del traffico e scoppia una rissa. Oltan accorre in suo aiuto, e finalmente si riappacificano. Dopodiché, Behram informa Mualla e Nazan che Oylum è incinta, mentre Guzide torna da Sezai per cercare con lui delle prove che possano scagionarlo definitivamente. In realtà, sarà Numan a notare un importante dettaglio sull'atto d'accusa...

Tradimento: Tarik insulta Ilknur!

Tarik sta per ricevere una sgradita visita nell'hotel in cui alloggia. L'avvocato sa che Yesim ed Ilkur hanno pianificato e tentato di ucciderlo, ma ora quest'ultima gli sta comunque per fare una richiesta. Molto gentilmente, Ilknur chiede a Tarik di perdonare la mora, che, seppur piena di difetti, è una brava persona, e soprattutto lo ama davvero. Poi, la donna lo supplica quantomeno di permettere a Yesim di riabbracciare la piccola Oyku, dato che senza di lei non riuscirà a sopravvivere a lungo. L'uomo, furibondo, caccia via Ilknur insultandola pesantemente!

Tolga sotto shock... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Tradimento

Oylum sta per fare la conoscenza della sua futura suocera. Behram presenta l'amata alla madre, Mualla, da poco giunta in città. Allora, quest'ultima avanza la richiesta di poter conoscere anche la futura suocera, ed Oylum sembra in grande difficoltà. Infatti, la giovane non è ancora riuscita a parlare con Guzide del fidanzamento con il moro, sapendo che non reagirà bene. Al contempo, Selin riferisce a Tolga di aver scoperto che Oylum aspetta un figlio da Behram. Il ragazzo, in evidente stato di shock per questa notizia, si mette al volante, e prima provoca scompiglio bloccando il regolare scorrimento del traffico, poi addirittura una rissa. Oltan, informato dell'accaduto, accorre in suo aiuto, così finalmente si riappacificano...

Behram rivela che Oylum è incinta, nelle Anticipazioni della puntata del 5 aprile 2025 di Tradimento

Behram ha una bella notizia da dare alla madre e alla cugina. Il giovane comunica a Mualla e a Nazan che presto diventerà padre, visto che la sua amata Oylum è in dolce attesa. Le due accolgono la notizia con grande emozione. Parallelamente, Guzide sta raggiungendo Sezai per continuare a dargli una mano a venire fuori dalla brutta situazione in cui è finito. La giudice è alla ricerca di prove concrete che possano scagionarlo definitivamente, anche se, sorprendentemente, sarà Numan ad accorgersi di un dettaglio degno di nota sull'atto d'accusa. Di che cosa si tratterà?

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10, il venerdì sera anche alle ore 21.35, il sabato alle ore 15.05 e la domenica pomeriggio alle ore 14.30 sempre su Canale 5.