Tradimento Anticipazioni 4 aprile 2025: Yesim va fuori di testa per colpa di Tarik!

Le Anticipazioni della Puntata di Tradimento in onda il 4 aprile 2025 su Canale 5 rivelano che Yesim, sentendosi tradita da Tarik, perde del tutto le staffe!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento ci lasceranno di sasso. Nell'episodio in onda il 4 aprile 2025 alle 14:10, nel corso del processo, Tarik dichiara apertamente di voler ritirare la querela contro Guzide, ma anche di voler provare a dare un'altra chance al loro matrimonio. Lei, sconvolta, chiede al giudice di concludere il processo, concedendole comunque il divorzio. Nel mentre, Yesim, che è presente in aula, dà di matto, sentendosi pugnalata alle spalle dall'amante. La mora viene allontanata. In un secondo momento, Tarik si reca da Oltan per chiedere perdono anche a lui. Tuttavia, il costruttore non si lascia abbindolare, conscio che dietro questa improvvisa redenzione dell'avvocato si nasconda soltanto la paura che venga a galla la verità si suoi misfatti!

Tradimento: Tarik non vuole più divorziare da Guzide!

Tarik si è recato a sorpresa a casa di Guzide, dove ha tentato un approccio con Ozan ed Oylum. Incredibilmente, l'uomo ha deciso di chiedere scusa ad entrambi per essere stato tanto spietato da arrivare a diseredarli. Dopodiché, ha pedinato Guzide, beccandola a cena con Sezai. Bramoso di vendetta, oppure follemente geloso dell'ex moglie, Tarik ha preparato il suo ennesimo "coup de théâtre". In tribunale, il giorno del processo, l'avvocato ha dichiarato di aver cambiato idea: non vuole divorziare da Guzide, spera invece di poter avere con lei un'altra chance...

Yesim fuori controllo... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Tradimento

Nel momento in cui Tarik dichiara fermamente di voler salvare il suo matrimonio, sia Guzide che Yesim reagiscono - seppur in modo differente - in modo forte. L'uomo dice di voler ritirare la querela contro la giudice, e di augurarsi che gli dia la possibilità di rimettere insieme i pezzi della loro bella famiglia. A questo punto, Guzide, sotto shock, chiede al giudice di concludere il processo e di concederle comunque il divorzio, mentre la sua rivale in amore va su tutte le furie. Yesim, sentendosi tradita da Tarik, perde le staffe, tanto che viene prontamente allontanata dall'aula...

Oltan smaschera Tarik, nelle Anticipazioni della puntata del 4 aprile 2025 di Tradimento

Tarik continua a fare ammenda. Dopo essersi scusato con Ozan ed Oylum, e dopo aver chiesto a Guzide di dargli un'altra chance, ora l'uomo si reca da Oltan. Tarik chiede perdono anche con il suo vecchio amico, e gli propone di sotterrare l'ascia di guerra: è giusto provare a ripartire da zero, visto quanto fosse importante la loro amicizia. Purtroppo per lui, però, Oltan non si lascia abbindolare dalle sue parole. Il costruttore, infatti, sa bene per quale motivo Tarik stia tentato di ricucire tutti i suoi rapporti andati in fumo: ha il forte timore che la verità sui suoi crimini possa venire a galla!

