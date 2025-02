Tradimento Anticipazioni 27 febbraio 2025: Oylum scopre che Yesim è un'assassina e la ricatta!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Tradimento in onda il 27 febbraio 2025 su Canale 5 rivelano che Oylum può ricattare Yesim: se non ritirerà la denuncia contro Umit, lei consegnerà alla polizia un video che la incrimina!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento ci sorprenderanno. Nell'episodio in onda il 27 febbraio 2025 alle 14.10, Umit resta sotto custodia, con una pesante accusa, quella di aver rapito la piccola Oyku. D'altra parte, anche quest'ultima continua a ribadire che si era recata a casa di Guzide di sua spontanea volontà. Intanto, Tolga mostra alla giudice, Oylum, Sezai e Nazan i video di sorveglianza della stazione del giorno della morte di Burcu. Queste immagini non sono complete, però appare evidente che Yesim, che era presente, è coinvolta. Allora, Oylum ed il suo fidanzato si recano a casa della donna per ricattarla: faranno vedere il video incriminante alla polizia, se lei non ritirerà la denuncia contro Umit. Così, poco dopo, quest'ultimo torna a piede libero...

Tradimento Anticipazioni: Umit in arresto!

Yesim, non trovando la piccola Oyku - né i suoi documenti - a casa, si è precipitata in centrale. Qui, la donna ha visto delle immagini di alcune videocamere di sorveglianza, e così ha scoperto con chi fosse la figlioletta: Oyku si trovava in compagnia di Umit. Furibonda, Yesim ha deciso di fare irruzione nella villa di Guzide, dove gli agenti che l'accompagnavano hanno messo le manette i polsi all'uomo e l'hanno portato via. Umit resta sotto custodia, ed una pesante accusa grava sulla sua testa, quella di aver rapito la bambina...

Tradimento Anticipazioni: Umit disperato!

Umit resta dietro le sbarre poiché è stato denunciato da Yesim, che lo ha accusato di aver rapito Oyku. Infatti, poco importa che quest'ultima continui a ribadire che nessuno l'abbia obbligata ad andare a casa di Guzide: ci è andata di sua spontanea volontà. Umit è disperato, ma presto qualcuno potrebbe tendergli una mano. Infatti, dopo che Oltan gli ha messo la pulce nell'orecchio, Tolga ha fatto qualche ricerca, ed ora è entrato in possesso di "un'arma" preziosa con cui poter fronteggiare, e magari sconfiggere, l'amante di Tarik...

Oylum e Tolga ricattano Yesim, nelle Anticipazioni di Tradimento del 27 febbraio 2025

Tolga ha trovato un filmato che proviene dalle videocamere di sorveglianza della stazione, e che risale al giorno in cui Burcu è morta. Il giovane sta mostrando il video in questione a Guzide, Oylum, Sezai e Nazan, convinto che, benché le immagini siano purtroppo incomplete, esse possano dimostrare che dietro l'efferato omicidio della donna c'è lo zampino di Yesim, la quale quel giorno e a quell'ora si trovava proprio sul luogo del delitto, anche se non lo ha mai detto. Allora, Tolga e la sua fidanzata si recano a casa di Yesim e, senza girarci troppo intorno, la minacciano: se non ritirerà subito la denuncia contro Umit, loro consegneranno alla polizia il filmato che la inchioda per l'omicidio di Burcu. Spalle al muro, l'assassina non può far altro che assecondarli. Il fratello della giudice torna a piede libero!

