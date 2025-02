Tradimento Anticipazioni 26 febbraio 2025: Oltan sospetta di Yesim. Si mette male per la donna!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Tradimento in onda il 26 febbraio 2025 su Canale 5: Oltan è sicuro che dietro l'omicidio di Burcu ci sia Yesim!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento, scopriamo che, nella puntata in onda il 26 febbraio 2025, alle 14:10, Tolga scopre che Behram ha aiutato Oylum a scassinare la casa di Yesim, e s'ingelosisce. La ragazza prova a giustificarsi, spiegandogli che ciò che è accaduto non ha alcuna importanza. Il giovane, però, non si calma, anzi: preferisce prendere le distanze da Oylum per il momento. Intanto, Guzide continua a pensare alle parole di Sezai, il quale le ha confidato il suo grande e doloroso segreto. La giudice vorrebbe aiutarlo, ma non sa come potrebbe farlo. Oltan, invece, comincia a sospettare che dietro la misteriosa morte di Burcu ci sia Yesim; l'uomo, inoltre, mette la pulce nell'orecchio anche a suo figlio Tolga...

Tradimento Anticipazioni: Tolga gelosissimo!

Tolga sta per fare una scoperta che lo renderà molto nervoso. Dopo che Behram l'ha salvata dal folle automobilista che prima l'ha quasi investita e poi le ha puntato una pistola contro, lui ed Oylum hanno avuto modo di rivedersi. Giorno dopo giorno, il loro rapporto sembra farsi sempre più solido, tanto che ora Behram l'ha persino aiutata a scassinare la casa di Yesim. Il figlio di Oltan ne entra a conoscenza, e non la prende per niente bene. La giovane capisce che Tolga è geloso, quindi prova a spiegargli che ciò che è accaduto non ha avuto alcuna importanza; tuttavia, lui è troppo arrabbiato per darle ascolto, e per restare...

Tradimento Anticipazioni: Guzide in apprensione per Sezai...

Guzide continua a pensare senza sosta alla confessione di Sezai. Quest'ultimo le ha confidato di custodire in fondo al cuore un doloroso segreto: quattordici anni addietro, spinse la moglie a togliersi la vita, accusandola di essergli stato infedele; in verità, scoprì in seguito che la povera consorte non aveva mia commesso adulterio. Sezai si vede costretto a convivere per il resto dei suoi giorni con questo terribile rimorso. La giudice, sinceramente dispiaciuta per la sua situazione, vorrebbe tanto trovare il modo per essergli d'aiuto, ma non sa proprio che cosa inventarsi...

Oltan sospetta di Yesim, nelle Anticipazioni di Tradimento del 26 febbraio 2025

Yesim ha commesso il peggiore dei crimini: ha ucciso, e per giunta la sua vittima era la sua migliore amica. Infatti, la mora, in un impeto di rabbia, ha spinto Burcu sui binari un attimo prima che passasse il treno. Yesim si sente in colpa, ma soprattutto ha il terrore che possa essere beccata. A quanto pare, il suo incubo potrebbe presto realizzarsi. Oltan, al quale non sfugge mai niente, ci sta riflettendo, e gli sembra piuttosto plausibile che dietro la misteriosa dipartita della donna ci possa essere l'amante di Tarik. Oltan, adesso, ne sta parlando anche con Tolga, con cui deve condividere i suoi sospetti su Yesim...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Tradimento dal 24 febbraio al 1° marzo 2025.

Tradimento va in onda dal lunedì al sabato alle 14:10 e la domenica in prima serata, alle 21:20, su Canale 5.