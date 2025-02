Tradimento Anticipazioni 24 febbraio 2025: Sezai nasconde un oscuro segreto...

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Tradimento in onda il 24 febbraio 2025 su Canale 5: Sezai rivela a Guzide di sentirsi ancora in colpa per ciò che ha fatto quattordici anni fa...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento, scopriamo che, nella puntata in onda il 24 febbraio 2025, alle 14:10, Ozan si trova in un bar quando vede una giovane dalla quale resta folgorato: è bellissima. Poco dopo, all'uscita del locale, lui e Mesut vedono la ragazza che si dirige verso la barca di Oltan. Chi sarà? Intanto, nel corso della serata, Sezai confessa a Guzide di custodire un doloroso segreto nel suo cuore: quattordici anni fa, ha indotto sua moglie al suicidio, accusandola ingiustamente di essergli stato infedele. Da allora il senso di colpa lo accompagna sempre...

Tradimento Anticipazioni: Selin pazza di Ozan...

Selin ha perso la testa per Ozan. La giovane nutre un forte interesse nei confronti del fratello della sua migliore amica, tanto che lo stesso Ozan se ne è reso conto. Quest'ultimo, però, come ha confidato a Mesut, pur riconoscendole una sfilza d'innegabili qualità, non può dire di provare lo stesso; allora, il suo amico gli ha consigliato di non precludersi a prescindere la possibilità di conoscere meglio Selin, poiché lei potrebbe renderlo molto felice. Ma Ozan, alla fine, avrà deciso di seguire il consiglio di Mesut oppure non ne vorrà proprio sapere di Selin? A quanto pare, la seconda...

Tradimento Anticipazioni: Ozan perde la testa per una ragazza!

Ozan sta trascorrendo una piacevole serata in un bar in compagnia di Mesut, quando i suoi occhi si posano su di una ragazza che non aveva mia visto prima, e la cui incredibile bellezza lo lascia senza parole. Sembra proprio che il figlio di Guzide e Tarik sia stato vittima di un colpo di fulmine! All'uscita del locale, Ozan ed il suo amico si mettono a seguire la giovane misteriosa, determinati a scoprire qualcosa in più su di lei, almeno fino a quando non si accorgono che si sta dirigendo verso la barca di Oltan... Chi sarà costei?

Sezai fa una confessione a Guzide, nelle Anticipazioni di Tradimento del 24 febbraio 2025

Nel corso della serata, Sezai, che in genere è abituato a prestare orecchio, sta per aprirsi con Guzide. L'uomo ha un grosso peso sulla coscienza, ed ora avverte il forte bisogno di lasciarlo andare; così, inizia il suo racconto. Sezai confessa di custodire un doloroso segreto nel cuore, che non gli permette di dormire sonni tranquilli da ben quattordici anni: in passato, indusse sua moglie a togliersi la vita, poiché l'accusò di essergli stata infedele. In verità, la povera consorte non lo aveva mai tradito. L'avvocato deve ammettere che, non importa quanti tentativi abbia fatto o faccia, non riesce a liberarsi dal senso di colpa...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Tradimento dal 24 febbraio al 1° marzo 2025.

Tradimento va in onda dal lunedì al sabato alle 14:10 e la domenica in prima serata, alle 21:20, su Canale 5.