Tradimento Anticipazioni 1° marzo 2025: Oylum si sposa!

Le Anticipazioni della Puntata di Tradimento in onda il 1° marzo 2025 su Canale 5 rivelano che Oylum accetta la proposta di matrimonio di Tolga!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento sono stupefacenti. Nell'episodio in onda il 1° marzo 2025 alle 14.10, Tolga fa la proposta di matrimonio ad Oylum, e lei accetta. Intanto, Tarik viene a sapere che, mentre lui era in Kazakistan, Guzide ed Umit hanno portato la piccola Oyku a casa loro, e poi l'hanno accompagnata al pronto soccorso perché la bimba aveva respirato delle sostanze tossiche. Furibondo, Tarik sporge denuncia contro suo cognato, poi chiede a Yesim di testimoniare. Quest'ultima, però, davanti al giudice smentisce l'amante, asserendo che Tarik stia calunniando la moglie ed Umit spinto dal risentimento. Al termine dell'udienza, lui, sconvolto, chiede a Yesim di spiegargli il motivo del suo comportamento; allora, lei ammette di aver ucciso accidentalmente Burcu, e che Oylum e Tolga la stanno ricattando con un video incriminante. A questo punto, Tarik si reca da Ismail Yazici, il proprietario della compagnia delle telecamere di videosorveglianza che avrebbero ripreso il crimine, per chiedergli di consegnarli il filmato; Ismail, tuttavia, pretende 500.000 dollari, quindi l'uomo se ne va...

Tradimento Anticipazioni: Tolga ed Oylum si sposano!

Tolga ed Oylum si amano sinceramente, benché di recente abbiano incontrato più di un ostacolo sul loro cammino insieme. Ad esempio, il giovane ha dovuto superare la gelosia che ha provato quando è venuto a sapere che Behram aveva aiutato la sua fidanzata a fare irruzione in casa di Yesim. Ora, però, Tolga ed Oylum si sono finalmente riappacificati, e sono più felici che mai, tanto che potrebbero essere pronti a compiere il grande passo. Lui, emozionato, le fa una romantica proposta di matrimonio, e lei, ancora più emozionata, accetta!

Tradimento Anticipazioni: Tarik denuncia Umit!

Tarik ha scoperto che, mentre lui era in Kazakistan e Yesim ad Antalya, la piccola Oyku è stata portata da Umit e Guzide a casa di quest'ultima. Come se non bastasse, Tarik è anche venuto a sapere che, sotto la loro custodia, la figlioletta è finita al pronto soccorso per aver respirato delle sostanze tossiche. Furibondo, l'avvocato si prepara ad un feroce contrattacco: vuole farla pagare a suo cognato per essersi preso tante libertà con Oyku. Tarik sporge denuncia contro Umit, poi chiama l'amante a testimoniare a suo favore. Le cose, tuttavia, non andranno proprio come previsto...

Tarik scopre la verità sull'omicidio di Burcu, nelle Anticipazioni di Tradimento del 1° marzo 2025

In tribunale, Tarik si aspetta che Yesim lo spalleggi, ed invece quest'ultima lo lascia senza parole, smentendolo. Yesim, davanti al giudice, ammette che l'uomo sta calunniando Guzide ed Umit perché spinto da un forte risentimento. Sconvolto, al termine dell'udienza, Tarik la interroga sul suo strano comportamento, e la mora si vede costretta a vuotare il sacco per fornirgli una spiegazione: ha accidentalmente ucciso la sua amica Burcu, e, a quanto pare, Oylum e Tolga sono in possesso di un video che la inchioderebbe, tanto che la tengono in pugno. Il marito della giudice si dirige in tutta fretta da Ismail Yazici, il proprietario della compagnia delle telecamere di videosorveglianza che avrebbero ripreso il crimine commesso da Yesim, per chiedergli di consegnarli il filmato; Ismail, però, pretende 500.000 dollari in cambio, allora Tarik alza i tacchi e se ne va... Il colpo di scena, tuttavia, è dietro l'angolo!

Tradimento va in onda dal lunedì al sabato alle 14:10 e la domenica in prima serata, alle 21:20, su Canale 5.