Tradimento Anticipazioni 28 marzo 2025: Tarik fa una scoperta sconvolgente...

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Tradimento in onda il 28 marzo 2025 su Canale 5: Tarik trova il flacone del medicinale con cui è stato avvelenato! Ecco dove...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento, scopriamo che, nella puntata in onda il 28 marzo 2025, alle 14:10, Tarik trova il flacone del medicinale incriminato a casa sua. Sconvolto e sospettoso, affida la boccetta ad Omer affinché analizzi le impronte. Il flacone in questione era stato portato da Ilknur su ordine di Yesim nell'appartamento di Guzide per incastrarla, ma Zeynep se ne è accorta; allora, quest'ultima è andata a recuperarlo, lo ha affidato ad Umit, che lo ha riportato nella villa dell'avvocato...

Tradimento: Tarik ha un infarto!

Yesim ha escogitato un diabolico piano per riuscire ad uscirne pulita ed incastrare Guzide. La mora ha provato a sbarazzarsi di Tarik, convinta che con la sua morte la piccola Oyku sarebbe immediatamente diventata una ricca ereditiera; tuttavia, quando ha scoperto che la bambina avrebbe ereditato la fortuna paterno soltanto al compimento dei 25 anni, ha subito allertato i soccorsi: l'amante le serviva vivo! Così, Tarik, avvelenato da Yesim con un farmaco sciolto nello champagne, è stato ricoverato d'urgenza per un infarto...

Yesim prova ad incastrare Guzide... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Tradimento

Quando Tarik ha riaperto gli occhi in ospedale, ha trovato al suo capezzale una Yesim fintamente sconvolta per ciò che gli era capitato. Poi, per allontanare da lei ogni sospetto, la giovane si è affrettata a puntare il dito contro Guzide, sussurrando all'orecchio dell'avvocato che non poteva essere stato altri che lei ad attentare alla sua vita; dunque, avrebbe fatto bene a sporgere denuncia contro Guzide, la quale non poteva passarla liscia dopo ciò che aveva fatto. Nel mentre, Yesim incaricava Ilknur di andare a nascondere in camere di Guzide il flacone con il medicinale incriminato...

Tarik sotto shock, nelle Anticipazioni della puntata del 28 marzo 2025 di Tradimento

Guzide è accusata di tentato omicidio ai danni di Tarik, e la polizia è andata a perquisire casa sua in cerca di una prova schiacciante. Tuttavia, gli agenti non sono riusciti a trovare niente. Ora, invece, è proprio l'uomo che sta trovando il farmaco con cui è stato avvelenato nella sua abitazione. Sotto shock, Tarik affida il flacone ad Omer affinché analizzi le impronte. Ma, quindi, che cosa è successo? La boccetta in questione era stata effettivamente introdotta da Ilknur nell'appartamento della giudice, ma Zeynep se ne era accorta; allora, quest'ultima è andata a prenderla e l'ha consegnata ad Umit, il quale l'ha riportata a casa dell'ex cognato...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Tradimento dal 23 al 29 marzo 2025.

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle 14:10, nel weekend intorno alle 15:10 e la domenica anche in prima serata, alle 21:20, su Canale 5.