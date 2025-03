Tradimento Anticipazioni 29 marzo 2025: Behram impedisce ad Oylum di abortire!

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento ci lasceranno di stucco. Nell'episodio in onda il 29 marzo 2025 alle 15:05, Behram vuole sposare Oylum, anche se quest'ultima non ne ha la minima intenzione. Inoltre, Oylum è tanto preoccupata quanto giù di morale: non è innamorata del giovane di cui è incinta. Allora, promette a Guzide di mettere un punto alla frequentazione con Behram, il quale si sta facendo sempre più soffocante, tanto che la sta persino facendo seguire ovunque dai suoi tirapiedi. Allora, la ragazza si serve dell'aiuto di Zeynep per liberarsi dell'autista che le ha affibbiato il fidanzato e raggiungere indisturbata la clinica in cui dovrà abortire. Qui, però, si trova davanti Behram, che la stava proprio aspettando per impedirle d'interrompere la gravidanza. Intanto, Tolga si sta recando insieme ad Ozan nella sua azienda per provare ad entrare nel server, ma non ci riesce: Oltan ha già cambiato il software. Parallelamente, quest'ultimo si sta aprendo con Elmas, e le confida di essere amareggiato per l'atteggiamento del figlio, che lo ha di nuovo allontanato. In più, Oltan non sa che Tolga ha deciso di vendere l'azienda per restituirgli 10 milioni di dollari. In seguito, l'imprenditore, certo di poter ancora tenere Ozan in pugno, gli affida un compito rischioso: dovrà consegnare una valigia piena di soldi ad un avvocato da corrompere...

Tradimento: Behram impedisce ad Oylum di abortire!

Behram è al settimo cielo: la donna che ama gli sta per dare un figlio. Infatti, al giovane non importa che Oylum non voglia portare avanti la gravidanza: le ha già espressamente detto che non le permetterà mai e poi mai di sbarazzarsi del bambino che porta in grembo. Così, Behram si è messo persino in testa di sposare la ragazza, che, d'altro canto, non pare minimamente intenzionata ad assecondarlo. Preoccupata ed infelice per le sue condizioni, Oylum sta promettendo a Guzide che presto metterà un punto alla sua frequentazione con il cugino di Nazan, che sta diventando sempre più opprimente nei suoi confronti: le ha addirittura messo alle calcagna i suoi tirapiedi. Allora, Oylum deve servirsi dell'aiuto di Zeynep per liberarsi dell'autista che le è stato affibbiato per poter raggiungere indisturbata la clinica dove abortirà. Peccato che, una volta giunta qui, si ritroverà davanti Behram, il quale la stava aspettando per fermarla!

La prossima mossa di Tolga... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Tradimento

Tolga sta raggiungendo la sua azienda in compagnia di Ozan, determinato a mettere a segno il suo colpo. Il giovane vorrebbe provare ad entrare nel server, ma si rende subito conto di non poterlo fare, dato che Oltan ha già cambiato il software. Ancora una volta, il padre, che ha già sfrattato l'azienda informatica di Tolga dagli uffici di sua proprietà, lo ha battuto. Parallelamente, Oltan si sta aprendo con Elmas, alla quale confida di essere molto amareggiato per il comportamento del figlio, che lo ha nuovamente accusato e scansato. Come se non bastasse, Tolga sta per compiere la sua prossima mossa, che, con ogni probabilità, non piacerà al padre: vuole vendere l'azienda per restituirgli ben 10 milioni di dollari! Come la prenderà Oltan quando lo verrà a sapere?

Oltan affida un compito ad Ozan, nelle Anticipazioni della puntata del 29 marzo 2025 di Tradimento

Oltan non sa di non avere più niente in mano per continuare a ricattare Ozan, quindi sta per avanzargli un'altra richiesta. Il costruttore, infatti, non ha ancora scoperto che il giovane è stato informato da Tolga che, in verità, non ha le mani sporche del sangue di Kaan con Oltan gli ha sempre lasciato credere: esiste un video in cui si vede perfettamente che l'uomo non è morto, è vivo e vegeto. Ozan, però, vuole far credere al suo aguzzino di poter essere ancora ricattabile, e così accetta quando Oltan gli affida il pericoloso compito di andare a consegnare una valigia piena di soldi ad un avvocato che ha intenzione di corrompere. Anticipazioni rivelano che questa storia non si concluderà nel migliore dei modi...

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle 14:10, nel weekend intorno alle 15:10 e la domenica anche in prima serata, alle 21:20, su Canale 5.