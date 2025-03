Tradimento Anticipazioni 26 marzo 2025: Oylum, incinta di Behram, vuole abortire!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Tradimento in onda il 26 marzo 2025 su Canale 5: Oylum scopre di essere in dolce attesa... ma non ne è per niente felice!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento, scopriamo che, nella puntata in onda il 26 marzo 2025, alle 14:10, Oylum non sente ragioni: ha deciso che resterà insieme a Behram, nonostante Guzide si opponga alla loro frequentazione. Lui, tra l'altro, sembra talmente tanto innamorato da arrivare a farle una grande sorpresa. Intanto, Yesim sta spingendo Tarik a sporgere denuncia contro la sua ex moglie. Parallelamente, la mora ordina ad Ilknur di nascondere il flacone del medicinale che lei stessa ha utilizzato per avvelenare l'amante in camera di Guzide. Dopodiché, vediamo Oylum confessare a Behram di aver scoperto di essere in dolce attesa, e di voler abortire. Il ragazzo, invece, è al settimo cielo: le fa una proposta di matrimonio e le dice che non le permetterà mai di sbarazzarsi del figlioletto!

Tradimento: Oylum ha scelto Behram!

Nel momento in cui ha visto Tolga in atteggiamenti "intimi" con Selin, in preda ad un attacco di collera, Oylum ha deciso di andare a rifugiarsi tra le braccia di Behram. Così, i due sono ritrovati pericolosamente vicini, tanto che alla fine si sono abbandonati alla passione. Guzide, notando il nuovo tipo di rapporto che si stava venendo a creare tra Olyum e Behram, ci ha tenuto a far presente alla figlia di non essere d'accordo, convinta che lui non faccia al caso suo; nonostante ciò, Oylum sembra determinata a portare avanti questa frequentazione...

Oylum incinta... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Tradimento

Behram sembra aver perduto la testa per Oylum, tanto che, dopo aver fatto l'amore con lei, le fa una sorpresa grandiosa: la sorprende con un concerto privato della sua band preferita. Nonostante ciò, però, Oylum continua ad apparire piuttosto turbata, specialmente perché ha iniziato ad avere delle fastidiose nausee mattutine. Attanagliata da un dubbio terrificante, la ragazza si rende conto di avere l'urgenza di effettuare un test di gravidanza. Così, scopre di essere incinta. Sotto shock, Oylum si dirige subito dall'attuale partner, certa che converrà con lei che non c'è altra scelta se non l'aborto; in verità, sta per restare a bocca aperta. Behram è felicissimo al pensiero che presto diventerà padre, tanto che le fa una proposta di matrimonio e poi le dice a chiare lettere che non le permetterà mai di sbarazzarsi di suo figlio!

Yesim vuole incastrare Guzide, nelle Anticipazioni della puntata del 26 marzo 2025 di Tradimento

Yesim ha tentato di togliere la vita a Tarik, sperando che con la sua morte la piccola Oyku sarebbe diventata ricca. Tuttavia, scoperto che la bambina avrebbe ereditato la fortuna paterna soltanto al compimento dei 25 anni, la mora ha allertato subito i soccorsi per salvare la vita all'amante. Una volta che Tarik ha riaperto gli occhi in ospedale, Yesim, per allontanare i sospetti da se stessa, ha cominciato a sussurrargli nell'orecchio che, forse, dietro il suo tentato omicidio ci fosse lo zampino di Guzide. Allora, la mora gli suggerisce di sporgere denuncia contro l'ex moglie, poiché non è giusto che resti impunita. Al contempo, Yesim chiede ad Ilknur d'intrufolarsi a casa di Guzide per nascondere nella sua stanza il flacone del medicinale con cui lei stessa ha avvelenato l'avvocato...

